https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767273617.html
В МИД ответили на критику Западом ввода сил ОДКБ в Казахстан
В МИД ответили на критику Западом ввода сил ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 11.01.2022
В МИД ответили на критику Западом ввода сил ОДКБ в Казахстан
Оценки Запада о том, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой, они так эффективно реагировать на кризис не могут, заявила... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T09:30
2022-01-11T09:30
2022-01-11T09:52
беспорядки в казахстане
казахстан
одкб
россия
в мире
афганистан
мария захарова
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Оценки Запада о том, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой, они так эффективно реагировать на кризис не могут, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Говоря о реакции Запада на ввод сил ОДКБ в Казахстан, она указала, что организация (ОДКБ) "сделала свое дело так, как делает свое дело врач высшей категории: моментально приведя всю ситуацию к показателям, которые были заявлены"."Ну, это, конечно, вызывает раздражение, я очень могу это понять, потому (что) все операции западного мира, которые проводились, приводили к обратному, приводили к провалу", - добавила она."Я очень могу понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют, выражают недоумение по поводу действий ОДКБ по просьбе Казахстана, учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались", - сказала официальный представитель МИД России.
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казахстан, одкб, россия, в мире, афганистан, мария захарова
09:30 11.01.2022 (обновлено: 09:52 11.01.2022)
В МИД ответили на критику Западом ввода сил ОДКБ в Казахстан
МИД: слова о нелегитимности ввода сил ОДКБ в Казахстан продиктованы злобой