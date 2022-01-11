https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767273617.html

В МИД ответили на критику Западом ввода сил ОДКБ в Казахстан

В МИД ответили на критику Западом ввода сил ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 11.01.2022

В МИД ответили на критику Западом ввода сил ОДКБ в Казахстан

Оценки Запада о том, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой, они так эффективно реагировать на кризис не могут, заявила... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:30

2022-01-11T09:30

2022-01-11T09:52

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

россия

в мире

афганистан

мария захарова

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Оценки Запада о том, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой, они так эффективно реагировать на кризис не могут, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Говоря о реакции Запада на ввод сил ОДКБ в Казахстан, она указала, что организация (ОДКБ) "сделала свое дело так, как делает свое дело врач высшей категории: моментально приведя всю ситуацию к показателям, которые были заявлены"."Ну, это, конечно, вызывает раздражение, я очень могу это понять, потому (что) все операции западного мира, которые проводились, приводили к обратному, приводили к провалу", - добавила она."Я очень могу понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют, выражают недоумение по поводу действий ОДКБ по просьбе Казахстана, учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались", - сказала официальный представитель МИД России.

https://ria.ru/20220111/mid-1767274303.html

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казахстан, одкб, россия, в мире, афганистан, мария захарова