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В МИД положительно оценили действия ОДКБ в Казахстане

В МИД положительно оценили действия ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 11.01.2022

В МИД положительно оценили действия ОДКБ в Казахстане

Государства ОДКБ действовали слаженно, четко, в правовом поле в Казахстане, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:29

2022-01-11T09:29

2022-01-11T09:47

беспорядки в казахстане

казахстан

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Государства ОДКБ действовали слаженно, четко, в правовом поле в Казахстане, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Самое печальное: они (западные партнеры) не читали Договора о коллективной безопасности, в котором четко прописано то, что как раз их больше всего волнует, только прописано было с 1992 года, то есть, те взаимоотношения поддержки друг друга, в том числе и с участием, с использованием вооруженных сил, которые прописаны были уже после того, как страны обрели независимость", - рассказала она в эфире "СоловьевLIVE".Захарова добавила, что "и эта возможность предполагается уже на протяжении 30 лет, она сейчас задействована была: точечно, профессионально, на основе абсолютно правовых аргументов и правовых документов".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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