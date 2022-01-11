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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767268615.html
Токаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядков
Токаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядков - РИА Новости, 11.01.2022
Токаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, поскольку мог быть утрачен контроль над Алма-Атой. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:30
2022-01-11T09:00
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
одкб
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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, поскольку мог быть утрачен контроль над Алма-Атой."План атаки на Казахстан включал целый ряд различных аспектов ... Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент... Мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой", - заявил президент.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kazakhstan-1767230033.html
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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
08:30 11.01.2022 (обновлено: 09:00 11.01.2022)
 
Токаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядков

Президент Казахстана Токаев: обращение к ОДКБ по миротворцам было юридически обоснованным

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, поскольку мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.
"План атаки на Казахстан включал целый ряд различных аспектов ... Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент... Мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой", - заявил президент.
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 20:04В мире
Миротворцы ОДКБ в Казахстане начали использовать беспилотники
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаОДКБООНЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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