https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767268410.html
В Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧС
В Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧС - РИА Новости, 11.01.2022
В Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧС
ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕН 2161 ЧЕЛОВЕК - ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:27
2022-01-11T08:27
2022-01-11T08:27
беспорядки в казахстане
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766983293_0:156:3006:1847_1920x0_80_0_0_b26e3a8f15bc9c9603a4f37c0d5a8694.jpg
ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕН 2161 ЧЕЛОВЕК - ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766983293_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_02b5e3fdb6ba82f8693bb345fd2b85fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан
Материал дополняется
В Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧС
В Казахстане 2161 человека привлекли к ответственности за нарушение режима ЧС