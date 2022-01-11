08:22 11.01.2022 (обновлено: 08:40 11.01.2022)
Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьером Казахстана
Президент Казахстана Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьером республики
АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики, сообщила пресс-служба президента.
Ранее депутаты нижней палаты парламента республики одобрили кандидатуру бывшего первого вице-премьера Смаилова на пост премьера. Как заявил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, "участие в голосовании приняли 89 депутатов, поддержали 89 депутатов, решение принято".
"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованного пресс-службой президента.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.