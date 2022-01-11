В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве солдата, сообщили СМИ
Sputnik Казахстан: задержали подозреваемого в убийстве казахстанского солдата
© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве казахстанского солдата в ходе беспорядков в городе Кызылорда, передает Sputnik Казахстан.
По имеющимся данным, военнослужащий воинской части №5547 скончался 5 января от полученных травм на месте. Власти начали досудебное расследование по двум пунктам Уголовного кодекса: причинение смерти во время массовых беспорядков и посягательство на жизнь военнослужащего способом, опасным для жизни других людей.
Подозреваемым стал 31-летний житель Кызылорды, его отправили изолятор.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.