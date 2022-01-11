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В Казахстане после массовых беспорядков возбудили 388 уголовных дел
В Казахстане после массовых беспорядков возбудили 388 уголовных дел - РИА Новости, 11.01.2022
В Казахстане после массовых беспорядков возбудили 388 уголовных дел
ПО ФАКТАМ УБИЙСТВ, НАСИЛИЯ ПРОТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ, НАПАДЕНИЯ НА ЗДАНИЯ ОРГАНОВ КАЗАХСТАНА ВОЗБУДИЛИ 388 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ - ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:15
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ПО ФАКТАМ УБИЙСТВ, НАСИЛИЯ ПРОТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ, НАПАДЕНИЯ НА ЗДАНИЯ ОРГАНОВ КАЗАХСТАНА ВОЗБУДИЛИ 388 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ - ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА
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В Казахстане после массовых беспорядков возбудили 388 уголовных дел
В Казахстане возбудили 388 уголовных дел по фактам беспорядков и нападений на силовиков