https://ria.ru/20220111/kartochki-1767341947.html

Миронов поддержал идею введения продуктовых карточек для малоимущих россиян

Миронов поддержал идею введения продуктовых карточек для малоимущих россиян - РИА Новости, 11.01.2022

Миронов поддержал идею введения продуктовых карточек для малоимущих россиян

Руководитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов поддерживает идею введения продуктовых карточек для малообеспеченных граждан,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:41

2022-01-11T14:41

2022-01-11T14:44

экономика

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продукты

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руслан гринберг

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов поддерживает идею введения продуктовых карточек для малообеспеченных граждан, считает, что такая мера поможет не только тем, кто "еле сводит концы с концами", но и отечественным производителям.Ранее экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил РИА Новости, что рост цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян, но такая практика используется во многих странах, поэтому бояться этого не надо."Продуктовые карты способны помочь не только тем, кто еле сводит концы с концами. Кроме помощи малоимущим это еще и поддержка отечественного производителя, торговли, поддержка потребительского спроса, без которого невозможен экономической рост. Наконец, это поддержка нашей национальной платежной системы", - сказал РИА Новости Миронов.Парламентарий напомнил, что фракция уже предлагала дополнить закон "О государственной социальной помощи" статьей "Адресная продовольственная поддержка граждан", которая вводит в России продуктовые банковские карты "Мир" с ежемесячными начислениями в размере до одного МРОТ. Однако до сих пор, по его словам, перспектива рассмотрения законопроекта остается неясной."Эффект (от такой меры поддержки - ред.) получается многосторонний, поэтому фракция СРЗП будет настаивать на принятии этого закона", - добавил он.

https://ria.ru/20220111/sertifikaty-1767330576.html

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экономика, общество, продукты, госдума рф, российская академия наук, сергей миронов, руслан гринберг, цены, россия, партия "справедливая россия - за правду"