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Экономист призвал не считать введение продуктовых карточек позором
Экономист призвал не считать введение продуктовых карточек позором - РИА Новости, 11.01.2022
Экономист призвал не считать введение продуктовых карточек позором
Рост цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян, но такая практика... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T03:10
2022-01-11T06:39
экономика
общество
сша
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российская академия наук
руслан гринберг
россия
юрий кацнельсон
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рост цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян, но такая практика используется во многих странах, поэтому бояться этого не надо, заявил РИА Новости экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.При этом ничего плохого в том, что в России введут продуктовые карточки, экономист не видит."Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор", — заметил Гринберг.О необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые. Несколько нет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных жителей страны. Она предполагала раздачу специальных банковских карт россиянам, нуждающимся в улучшении питания. На эти карты предполагалось зачислять средства, которые можно будет тратить на определенные отечественные продукты.Весной прошлого года к проекту Минпромторга о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами призвали вернуться производители и поставщики продуктов. В частности, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений.В заявлении, направленном тогда в адрес правительства России, они призвали в число получателей помощи включить тех россиян, кто потерял работу или доход из-за мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей. Всего поддержку от государства предполагалось оказать десяти миллионам россиян.
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экономика, общество, сша, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российская академия наук, руслан гринберг, россия, юрий кацнельсон
03:10 11.01.2022 (обновлено: 06:39 11.01.2022)
 
Экономист призвал не считать введение продуктовых карточек позором

Экономист РАН Гринберг: при подорожании продуктов в РФ могут ввести продуктовые карточки

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкПустые полки в магазине
Пустые полки в магазине - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Пустые полки в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рост цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян, но такая практика используется во многих странах, поэтому бояться этого не надо, заявил РИА Новости экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", — сказал он.

При этом ничего плохого в том, что в России введут продуктовые карточки, экономист не видит.
"Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор", — заметил Гринберг.
О необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые. Несколько нет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных жителей страны. Она предполагала раздачу специальных банковских карт россиянам, нуждающимся в улучшении питания. На эти карты предполагалось зачислять средства, которые можно будет тратить на определенные отечественные продукты.
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Весной прошлого года к проекту Минпромторга о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами призвали вернуться производители и поставщики продуктов. В частности, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений.
В заявлении, направленном тогда в адрес правительства России, они призвали в число получателей помощи включить тех россиян, кто потерял работу или доход из-за мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей. Всего поддержку от государства предполагалось оказать десяти миллионам россиян.
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ЭкономикаОбществоСШАМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российская академия наукРуслан ГринбергРоссияЮрий Кацнельсон
 
 
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