https://ria.ru/20220111/granitsa-1767405918.html
Дипломаты США и Азербайджана обсудили обострение на границе с Арменией
Дипломаты США и Азербайджана обсудили обострение на границе с Арменией - РИА Новости, 11.01.2022
Дипломаты США и Азербайджана обсудили обострение на границе с Арменией
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проинформировал... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:30
2022-01-11T20:30
2022-01-11T20:30
в мире
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минобороны армении
минобороны азербайджана
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проинформировал американскую сторону о гибели военнослужащего на границе с Арменией, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики."Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Стороны обменялись мнениями по состоянию региональной безопасности… Министр проинформировал противоположную сторону о продолжении армянской стороной провокаций на границе между двумя государствами и гибели азербайджанского военнослужащего на кельбаджарском направлении", - следует из сообщения.Министр возложил ответственность за инцидент за военно-политическое руководство Армении, добавили в ведомстве. Кроме того, глава азербайджанской дипломатии рассказал о последней ситуации в регионе, в том числе шагах, предпринимаемых азербайджанской стороной в связи с реализацией трехсторонних заявлений по Карабаху.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников, в результате чего ранения получили трое армянских военнослужащих. В Баку информацию о применении БПЛА и артиллерии на границе опровергли.
https://ria.ru/20220111/azerbaydzhan-1767353170.html
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в мире, армения, азербайджан, сша, минобороны армении, минобороны азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Дипломаты США и Азербайджана обсудили обострение на границе с Арменией
Дипломаты США Донфрид и Азербайджана Байрамов обсудили обострение на границе с Арменией