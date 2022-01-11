https://ria.ru/20220111/granitsa-1767405918.html

Дипломаты США и Азербайджана обсудили обострение на границе с Арменией

Дипломаты США и Азербайджана обсудили обострение на границе с Арменией - РИА Новости, 11.01.2022

Дипломаты США и Азербайджана обсудили обострение на границе с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проинформировал... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:30

2022-01-11T20:30

2022-01-11T20:30

в мире

армения

азербайджан

сша

минобороны армении

минобороны азербайджана

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проинформировал американскую сторону о гибели военнослужащего на границе с Арменией, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики."Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Стороны обменялись мнениями по состоянию региональной безопасности… Министр проинформировал противоположную сторону о продолжении армянской стороной провокаций на границе между двумя государствами и гибели азербайджанского военнослужащего на кельбаджарском направлении", - следует из сообщения.Министр возложил ответственность за инцидент за военно-политическое руководство Армении, добавили в ведомстве. Кроме того, глава азербайджанской дипломатии рассказал о последней ситуации в регионе, в том числе шагах, предпринимаемых азербайджанской стороной в связи с реализацией трехсторонних заявлений по Карабаху.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией. В свою очередь минобороны Армении заявило об использовании Азербайджаном при обстреле на границе артиллерии и беспилотников, в результате чего ранения получили трое армянских военнослужащих. В Баку информацию о применении БПЛА и артиллерии на границе опровергли.

https://ria.ru/20220111/azerbaydzhan-1767353170.html

https://ria.ru/20220110/armeniya-1767164519.html

армения

азербайджан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, сша, минобороны армении, минобороны азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе