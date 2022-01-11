https://ria.ru/20220111/gosduma-1767323133.html
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля - РИА Новости, 11.01.2022
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля
В Госдуме рассмотрят все поступившие отзывы и предложения ко II чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах на следующей неделе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:38
2022-01-11T13:38
2022-01-11T14:12
госдума рф
общество
сергей леонов
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Госдуме рассмотрят все поступившие отзывы и предложения ко II чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах на следующей неделе, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов."Я думаю, сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению", - сказал Леонов.Депутат добавил, что Госдума успеет рассмотреть законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, до 1 февраля, если закон "не подвесят" при улучшении ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 17 525, как ранее сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За всю пандемию в стране зарегистрировано 10 684 204 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,16%."Я думаю, что Госдума успеет принять (законопроект - ред.) до 1 февраля, где-то после 20 января. Рассмотреть во втором чтении могут на следующей неделе в четверг или через неделю - 25 января, а третье чтение на следующий день обычно", - сказал Леонов.При этом парламентарий указал на снижение заболеваемости коронавирусом в России, поэтому есть вероятность, что Госдума не вернется к рассмотрению вопроса о введении QR-кодов в общественных местах. "Могут подвесить законопроект, если сейчас ситуация нормализуется, не рассматривать его во втором чтении, перенести. Здесь такой сценарий тоже может быть", - уточнил он.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
https://ria.ru/20220104/moshennichestvo-1766540536.html
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госдума рф, общество, сергей леонов, россия, вячеслав володин, совет федерации рф
13:38 11.01.2022 (обновлено: 14:12 11.01.2022)
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля
Депутат Леонов: Госдума может успеть рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
В Госдуме
рассмотрят все поступившие отзывы и предложения ко II чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах на следующей неделе, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов
.
"Я думаю, сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению", - сказал Леонов.
Депутат добавил, что Госдума успеет рассмотреть законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, до 1 февраля, если закон "не подвесят" при улучшении ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Число случаев COVID-19 в России
за последние сутки выросло на 17 525, как ранее сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За всю пандемию в стране зарегистрировано 10 684 204 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,16%.
"Я думаю, что Госдума успеет принять (законопроект - ред.) до 1 февраля, где-то после 20 января. Рассмотреть во втором чтении могут на следующей неделе в четверг или через неделю - 25 января, а третье чтение на следующий день обычно", - сказал Леонов.
При этом парламентарий указал на снижение заболеваемости коронавирусом в России, поэтому есть вероятность, что Госдума не вернется к рассмотрению вопроса о введении QR-кодов в общественных местах. "Могут подвесить законопроект, если сейчас ситуация нормализуется, не рассматривать его во втором чтении, перенести. Здесь такой сценарий тоже может быть", - уточнил он.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин
сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации
и кабмин для обсуждения ко второму чтению.