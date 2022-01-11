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Важно донести правду о геноциде белорусов во время войны, заявил Лукашенко
Важно донести правду о геноциде белорусов во время войны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.01.2022
Важно донести правду о геноциде белорусов во время войны, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо донести до мира правду о геноциде народа Белорусской ССР в период Великой Отечественной войны... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:14
2022-01-11T18:46
в мире
белоруссия
александр лукашенко
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо донести до мира правду о геноциде народа Белорусской ССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского президента, данное заявление прозвучало на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".Во время выступления на церемонии Лукашенко отметил, что 2022 год объявлен в Белоруссии Годом исторической памяти. "Это хороший повод для всех еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности. Сложить воедино все страницы нашей непростой истории: и героические, и трагические. Определиться с пантеоном национальных героев, еще раз посмотреть на учебники истории, придать новый импульс краеведению, продолжить работу по сохранению памятников архитектуры. Донести до мира правду о геноциде белорусского и других народов на территории нашей страны", - сказал глава белорусского государства.По его словам, жители нынешней Белоруссии "обязаны это сделать". "Прежде всего для наших детей и внуков. Они должны знать цену мира и свободы, которые добывались многими поколениями потом и кровью", - подчеркнул президент.Как отмечается в сообщении пресс-службы, во время выступления глава государства подчеркнул важность беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификации судьбоносных для страны событий. "Прежде всего, я имею в виду, конечно же, Великую Победу. Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего", - заявил Лукашенко.Лукашенко также напомнил во время выступления о кризисе с беженцами на границе республики со странами ЕС. По словам главы государства, миграционный кризис показал, что для белорусов милосердие, человеколюбие и совесть - не пустой звук. "Мы всегда готовы откликнуться на чужую беду. И помните, если кто-то это не понимал: как ты относишься к человеку, так и он к тебе будет относиться. Как твой народ уважает другие народы, так и тебя будут уважать. Это непреклонная истина, мы ее должны помнить. Слава богу, с этим у нас все хорошо. Мы поддержали тех людей, обогрели, дали им кров и хлеб. Они пришли к нам с миром, и мы встретили их с открытой душой. К таким людям в нашей чистой, уютной, красивой, гостеприимной Беларуси другого отношения не могло и быть", - заявил Лукашенко.Президент добавил, что подобные события дают понять, насколько уязвим сегодня человек, когда теряет связь с корнями, с родной землей, и как важно в современном жестоком мире беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификации судьбоносных для страны событий.В апреле прошлого года генпрокурор Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики, и намерен представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида.Лукашенко в январе подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, который до этого принял парламент страны. Документом на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ, либо в интернет.
https://ria.ru/20211028/genotsid-1756669840.html
https://ria.ru/20220109/genotsid-1767080044.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, великая отечественная война (1941-1945)
18:14 11.01.2022 (обновлено: 18:46 11.01.2022)
 
Важно донести правду о геноциде белорусов во время войны, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: важно донести до мира правду о геноциде белорусов во время войны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо донести до мира правду о геноциде народа Белорусской ССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского президента, данное заявление прозвучало на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".
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Во время выступления на церемонии Лукашенко отметил, что 2022 год объявлен в Белоруссии Годом исторической памяти. "Это хороший повод для всех еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности. Сложить воедино все страницы нашей непростой истории: и героические, и трагические. Определиться с пантеоном национальных героев, еще раз посмотреть на учебники истории, придать новый импульс краеведению, продолжить работу по сохранению памятников архитектуры. Донести до мира правду о геноциде белорусского и других народов на территории нашей страны", - сказал глава белорусского государства.
По его словам, жители нынешней Белоруссии "обязаны это сделать". "Прежде всего для наших детей и внуков. Они должны знать цену мира и свободы, которые добывались многими поколениями потом и кровью", - подчеркнул президент.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, во время выступления глава государства подчеркнул важность беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификации судьбоносных для страны событий. "Прежде всего, я имею в виду, конечно же, Великую Победу. Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего", - заявил Лукашенко.
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Лукашенко также напомнил во время выступления о кризисе с беженцами на границе республики со странами ЕС. По словам главы государства, миграционный кризис показал, что для белорусов милосердие, человеколюбие и совесть - не пустой звук. "Мы всегда готовы откликнуться на чужую беду. И помните, если кто-то это не понимал: как ты относишься к человеку, так и он к тебе будет относиться. Как твой народ уважает другие народы, так и тебя будут уважать. Это непреклонная истина, мы ее должны помнить. Слава богу, с этим у нас все хорошо. Мы поддержали тех людей, обогрели, дали им кров и хлеб. Они пришли к нам с миром, и мы встретили их с открытой душой. К таким людям в нашей чистой, уютной, красивой, гостеприимной Беларуси другого отношения не могло и быть", - заявил Лукашенко.
Президент добавил, что подобные события дают понять, насколько уязвим сегодня человек, когда теряет связь с корнями, с родной землей, и как важно в современном жестоком мире беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификации судьбоносных для страны событий.
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В апреле прошлого года генпрокурор Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики, и намерен представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида.
Лукашенко в январе подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, который до этого принял парламент страны. Документом на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ, либо в интернет.
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