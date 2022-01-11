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"Молдовагаз" рассматривает возможность нового повышения тарифа на газ
"Молдовагаз" рассматривает возможность нового повышения тарифа на газ - РИА Новости, 11.01.2022
"Молдовагаз" рассматривает возможность нового повышения тарифа на газ
Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил на брифинге во вторник, что компания "Молдовагаз" рассматривает возможность повышения тарифа... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:42
2022-01-11T11:42
2022-01-11T11:42
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КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил на брифинге во вторник, что компания "Молдовагаз" рассматривает возможность повышения тарифа для населения, чтобы вовремя расплачиваться с "Газпромом".Вице-премьер отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646."Молдовагаз" должен найти выход, чтобы расплатиться за газ в декабре, насколько я знаю, это произойдет до конца этой недели. Также нужно расплатиться авансом за первую половину января, часть также будет переведена до конца этой недели. "Молдовагаз" рассматривает возможность повышения тарифа, чтобы вовремя расплачиваться с "Газпромом", - заявил Спыну.Он добавил, что в ближайшее время может собраться комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить возможность введения новых мер поддержки населения."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220111/gaz-1767291371.html
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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз, россия
"Молдовагаз" рассматривает возможность нового повышения тарифа на газ
Вице-премьер Молдавии Спыну: "Молдовагаз" рассматривает возможность повысить тариф на газ