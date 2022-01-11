https://ria.ru/20220111/gaz-1767291371.html

Молдавия обсуждает с "Газпромом" отмену авансов за поставки газа

Молдавия обсуждает с "Газпромом" отмену авансов за поставки газа - РИА Новости, 11.01.2022

Молдавия обсуждает с "Газпромом" отмену авансов за поставки газа

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил на брифинге, что обсуждает с "Газпромом" возможность отмены авансовой платы за газ. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:21

2022-01-11T11:21

2022-01-11T12:55

экономика

молдавия

газпром

природный газ

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КИШИНЕВ, 11 янв — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил на брифинге, что обсуждает с "Газпромом" возможность отмены авансовой платы за газ.Ранее вице-премьер отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса — в декабре закупочная цена на топливо составляла 550 долларов за тысячу кубометров, а после Нового года выросла до 647 долларов."Я обсудил с главой "Газпрома" возможность отмены оплаты аванса, хотя бы за январь, окончательное решение пока не принято. Возможно, в ближайшее время состоится заседание наблюдательного совета по этому вопросу", — заявил Спыну.Помимо этого, власти рассматривают возможность повышения тарифов для населения.Несколько дней назад президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. По словам Спыну, контракт помог Кишиневу сэкономить 335 миллионов долларов."Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.

https://ria.ru/20220105/gaz-1766605399.html

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экономика, молдавия, газпром, природный газ