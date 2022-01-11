https://ria.ru/20220111/fauchi-1767398772.html
В США заподозрили Фаучи в утаивании информации о COVID-19
В США заподозрили Фаучи в утаивании информации о COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022
В США заподозрили Фаучи в утаивании информации о COVID-19
Представители комитета по контролю и правительственным реформам конгресса США заявили, что главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи мог утаивать... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T19:17
2022-01-11T19:17
2022-01-11T19:17
распространение коронавируса
в мире
сша
ухань
воз
хубэй
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Представители комитета по контролю и правительственным реформам конгресса США заявили, что главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи мог утаивать информацию о версиях лабораторного происхождения уханьского коронавируса."Мы опубликовали ранее неизвестную электронную переписку, которая показывает, что доктор Фаучи мог скрыть информацию по поводу происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане и умышленно преуменьшал значение этой теории", - написали в Twitter конгрессмены-республиканцы Джеймс Комер и Джим Йордан, которые обратились по этому поводу к главе минздрава Хавьеру Бесерре.Конгрессмены утверждают, что Фаучи был предупрежден о возможности лабораторной утечки вируса еще в феврале 2020 года. В связи с этим они намерены расследовать, была ли эта информация доведена до остальных членов правительства и могла ли она изменить реакцию США на пандемию."Учитывая важность заданных вопросов мы требуем, чтобы Энтони Фаучи немедленно явился для их обсуждения в формате беседы под запись", - говорится в письме конгрессменов главе минздрава.Разведсообщество США ранее признало, что не располагает достаточной информацией, чтобы определить, является ли коронавирус естественным явлением или стал результатом утечки из лаборатории в Ухане.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
https://ria.ru/20220109/deti-1767053135.html
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в мире, сша, ухань, воз, хубэй, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, энтони фаучи
В США заподозрили Фаучи в утаивании информации о COVID-19
Конгрессмены-республиканцы заподозрили Фаучи в утаивании информации о COVID-19
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости.
Представители комитета по контролю и правительственным реформам конгресса США
заявили, что главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи
мог утаивать информацию о версиях лабораторного происхождения уханьского коронавируса.
"Мы опубликовали ранее неизвестную электронную переписку, которая показывает, что доктор Фаучи мог скрыть информацию по поводу происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане
и умышленно преуменьшал значение этой теории", - написали в Twitter
конгрессмены-республиканцы Джеймс Комер и Джим Йордан, которые обратились по этому поводу к главе минздрава Хавьеру Бесерре.
Конгрессмены утверждают, что Фаучи был предупрежден о возможности лабораторной утечки вируса еще в феврале 2020 года. В связи с этим они намерены расследовать, была ли эта информация доведена до остальных членов правительства и могла ли она изменить реакцию США на пандемию.
"Учитывая важность заданных вопросов мы требуем, чтобы Энтони Фаучи немедленно явился для их обсуждения в формате беседы под запись", - говорится в письме конгрессменов главе минздрава.
Разведсообщество США ранее признало, что не располагает достаточной информацией, чтобы определить, является ли коронавирус естественным явлением или стал результатом утечки из лаборатории в Ухане.
Власти Китая
31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ
о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй
). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.