https://ria.ru/20220111/evakuatsiya-1767282016.html

Минобороны заявило о подготовке очередного вывозного рейса из Казахстана

Минобороны заявило о подготовке очередного вывозного рейса из Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022

Минобороны заявило о подготовке очередного вывозного рейса из Казахстана

Вывоз россиян из Алма-Аты военными самолетами будет продолжаться до полного выполнения задачи, готовится к вылету Ил-76 еще со 145 людьми, сообщили в Минобороны РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:32

2022-01-11T10:32

2022-01-11T10:39

беспорядки в казахстане

россия

в мире

казахстан

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вывоз россиян из Алма-Аты военными самолетами будет продолжаться до полного выполнения задачи, готовится к вылету Ил-76 еще со 145 людьми, сообщили в Минобороны России."Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты самолетами военно-транспортной авиации граждан Российской Федерации, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи", - говорится в релизе.Сейчас, по данным ведомства, в аэропорту "Алматы" готовится к вылету очередной военно-транспортный самолет Ил-76 со 145 россиянами на борту для доставки на подмосковный аэродром "Чкаловский". В течение последних дней военными самолетами из Казахстана в РФ вывезены 1719 граждан России и других государств.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/vyvoz-1766993307.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767238481.html

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россия, в мире, казахстан, министерство обороны рф (минобороны рф)