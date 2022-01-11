10:32 11.01.2022 (обновлено: 10:39 11.01.2022)
Минобороны заявило о подготовке очередного вывозного рейса из Казахстана
Ил-76 Минобороны со 145 гражданами России готовится к вылету из Алма-Аты
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области
Самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вывоз россиян из Алма-Аты военными самолетами будет продолжаться до полного выполнения задачи, готовится к вылету Ил-76 еще со 145 людьми, сообщили в Минобороны России.
"Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты самолетами военно-транспортной авиации граждан Российской Федерации, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи", - говорится в релизе.
Сейчас, по данным ведомства, в аэропорту "Алматы" готовится к вылету очередной военно-транспортный самолет Ил-76 со 145 россиянами на борту для доставки на подмосковный аэродром "Чкаловский". В течение последних дней военными самолетами из Казахстана в РФ вывезены 1719 граждан России и других государств.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.