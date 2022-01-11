https://ria.ru/20220111/dzhonson-1767408628.html

Более 50% жителей Британии выступили за отставку Джонсона, показал опрос

Более 50% жителей Британии выступили за отставку Джонсона, показал опрос - РИА Новости, 11.01.2022

Более 50% жителей Британии выступили за отставку Джонсона, показал опрос

Две трети британцев считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку, не исключено, что на их мнение повлиял скандал с вечеринками на... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:46

2022-01-11T20:46

2022-01-11T20:46

в мире

великобритания

борис джонсон

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ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости. Две трети британцев считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку, не исключено, что на их мнение повлиял скандал с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна из-за коронавируса.В опросе, который провела компания YouGov для Sky News, участвовал 5931 взрослый британец. Респондентам задавали один вопрос: "Должен ли уйти в отставку премьер Джонсон?" Результаты опроса показали, что 56% ответили да, 27% - нет, еще 17% ответили, что не знают.Авторы опроса отмечают, что к опросам общественного мнения необходимо относиться с осторожностью с учетом погрешности и методологических вариаций.Ранее Джонсона обвинили в том, что во время Рождества в 2020 году на Даунинг-стрит в правительственной резиденции проводились вечеринки, несмотря на локдаун, ограничивающий массовые собрания из-за распространения инфекции.

https://ria.ru/20211228/britaniya-1765714100.html

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в мире, великобритания, борис джонсон