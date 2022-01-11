https://ria.ru/20220111/degtyarev-1767341738.html

Глава Хабаровского края встретился с гендиректором РЖД

Глава Хабаровского края встретился с гендиректором РЖД - РИА Новости, 11.01.2022

Глава Хабаровского края встретился с гендиректором РЖД

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олегом Белозеровым, прибывшим в регион с РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:40

2022-01-11T14:40

2022-01-11T14:40

хабаровский край

экономика

хабаровск

ржд

михаил дегтярев

ванино (порт)

дальневосточная железная дорога

дальний восток

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олегом Белозеровым, прибывшим в регион с рабочей поездкой, и обсудил перспективы сотрудничества."Сегодня в Хабаровск с рабочим визитом прибыл генеральный директор ОАО "РЖД". Олег Белозеров представил нового начальника Дальневосточной железной дороги Евгения Вейде и подчеркнул, что ДВЖД – это полигон для отработки новейших технологических и технических решений в самых суровых условиях эксплуатации", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Глава Хабаровского края поздравил Вейде с назначением и выразил уверенность, что многолетнее плодотворное сотрудничество краевых властей и ОАО "РЖД" будет продолжено."Я напомню, что ДВЖД является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем края. В прошлом году мы запустили новый пригородный электропоезд. Сейчас работаем над обновлением подвижного состава и сокращением времени в пути. Особенно на участке "Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре"... А еще задумали увеличить протяженность Детской железной дороги. Эту инициативу хотим реализовать вместе с ОАО "РЖД" в рамках проекта по созданию парка имени Лукашова", - рассказал губернатор по итогам встречи.Он отметил, что развивается и железнодорожная инфраструктура Восточного полигона – одного из важнейших для региона проектов. В 2022 году будут реализованы мероприятия по второму этапу. От увеличения провозной способности дороги напрямую зависит наращивание мощностей морских портов Ванино и Советская Гавань. Кроме того, во время встречи губернатор поднял вопрос о регистрации крупных компаний, занятых в стройках Восточного полигона."Мы поставили амбициозную задачу досрочно выполнить поручение президента и программу развития Дальнего Востока по удвоению валового регионального продукта. У нас стоит задача к 2030 году, мы поставили себе задачу к 2026 году это сделать. И здесь без железной дороги, её подрядчиков, субподрядчиков не обойтись. Поэтому хотели просить вас вместе с крупными компаниями, которые участвуют в этой крупнейшей стройке, отрегулировать вопрос регистрации бизнеса и налогообложения. Так как эти компании ведут работы у нас, в Хабаровском крае, этот вопрос для нас является ключевым. Хотелось бы, чтобы большая стройка принесла много пользы местным жителям и региону", — сказал Дегтярёв.ДВЖД - более 120 лет транспортная артерия, связывающая центр России с Дальним Востоком, ее эксплуатационная длина более 6,8 тысячи километров. Магистраль обслуживает Хабаровский, Приморский края, Амурскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную области и Республику Саха (Якутия). Имеет выходы к восьми тихоокеанским портам, трем пограничным переходам. За последние годы объемы грузоперевозок в направлении пограничных переходов и портов Дальнего Востока значительно увеличились. Зафиксированы исторический максимум по грузообороту, рекордная выгрузка вагонов. На полигоне ДВЖД реализуются передовые технические и технологические решения. Управление дороги находится в Хабаровске.

https://ria.ru/20220110/khabarovsk-1767158605.html

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экономика, хабаровск, ржд, михаил дегтярев, ванино (порт), дальневосточная железная дорога, дальний восток, олег белозеров, россия