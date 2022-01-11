https://ria.ru/20220111/boliviya-1767400641.html

В Боливии вице-президент и шесть министров заболели COVID-19

В Боливии вице-президент и шесть министров заболели COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022

В Боливии вице-президент и шесть министров заболели COVID-19

Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка и шесть министров заболели коронавирусом, сообщила администрация президента страны. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:38

2022-01-11T19:38

2022-01-11T19:49

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв – РИА Новости. Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка и шесть министров заболели коронавирусом, сообщила администрация президента страны.Их состояние стабильно, согласно протоколам, они находятся в изоляции и продолжают работу в дистанционном режиме.Накануне стало известно, что глава МИД Боливии Рохелио Майта заболел коронавирусом и не смог вылететь из Аргентины, куда приезжал для участия в форуме.

https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html

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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса