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Азербайджан заявил о гибели военного в перестрелке на границе с Арменией
Азербайджан заявил о гибели военного в перестрелке на границе с Арменией - РИА Новости, 11.01.2022
Азербайджан заявил о гибели военного в перестрелке на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели одного военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны на кельбаджарском направлении границы. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:41
2022-01-11T15:41
2022-01-11T15:45
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БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели одного военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны на кельбаджарском направлении границы."Днем 11 января в результате провокации ВС Армении на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий сверхсрочной службы солдат Назаров Аяз Азер оглу", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в результате принятых мер обстрел был подавлен, и возложили ответственность за напряженность на военно-политическое руководство Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211215/granitsy-1763903424.html
https://ria.ru/20211212/granitsa-1763334367.html
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в мире, армения, азербайджан, минобороны азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе, москва, нагорно-карабахская республика
15:41 11.01.2022 (обновлено: 15:45 11.01.2022)
Азербайджан заявил о гибели военного в перестрелке на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило о гибели военного в перестрелке на границе с Арменией