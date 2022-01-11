https://ria.ru/20220111/aviasoobschenie-1767263919.html

Казахстан возобновил международное авиасообщение из столицы

Казахстан возобновил международное авиасообщение из столицы - РИА Новости, 11.01.2022

Казахстан возобновил международное авиасообщение из столицы

В столице Казахстана Нур-Султане возобновлено международное авиасообщение, однако рейсы авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines пока не планируются, сообщила... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T07:08

2022-01-11T07:08

2022-01-11T07:42

беспорядки в казахстане

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нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. В столице Казахстана Нур-Султане возобновлено международное авиасообщение, однако рейсы авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines пока не планируются, сообщила во вторник пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики."Одиннадцатого января года из/в город Нур-Султан планируется выполнение 27 международных рейсов в/из городов Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибирск, Коломбо, Анталия, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются… Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines", - говорится в сообщении.Поясняется, что из Актау, Шымкента, Туркестана ожидается выполнение 8 международных рейсов в Гоа, Стамбул, Махачкалу, Грозный. Из Алма-Аты и Актобе отменены 20 рейсов в Стамбул, Дубай, Мале, Ташкент, Москву, Самарканд, Коломбо, Шарджу, Баку, Нукус.По данным пресс-службы, по стране будут выполнены 35, отменены 20 полетов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/granitsa-1767263287.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, касым-жомарт токаев, нур-султан