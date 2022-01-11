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Туризм
https://ria.ru/20220111/aeroflot-1767411313.html
"Аэрофлот" возобновит полеты в три казахстанских города
"Аэрофлот" возобновит полеты в три казахстанских города - РИА Новости, 11.01.2022
"Аэрофлот" возобновит полеты в три казахстанских города
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 января возобновит рейсы в город Актобе на западе Казахстана, с 16 января - в другой казахстанский город,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T21:15
2022-01-11T21:21
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 января возобновит рейсы в город Актобе на западе Казахстана, с 16 января - в другой казахстанский город, Костанай, а с 17 января - в Караганду, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" возобновляет полеты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва – Актобе – Москва (SU1948/1949). С 16 января – Москва – Костанай – Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва – Караганда - Москва (SU1936/1937)", - говорится в сообщении.В связи с действующими ограничениями на территории Казахстана рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику. Авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о времени вылета на онлайн-табло на сайте авиакомпании."Аэрофлот" в понедельник возобновил регулярные полеты в Нур-Султан. С 12 по 18 января рейсы выполняются по скорректированному графику: отправление из Москвы в 01:30, прибытие в Нур-Султан в 08:00; отправление из Нур-Султана в 09:30, прибытие в Москву в 10:20. В дальнейшем полёты в столицу Казахстана будут выполняться ежедневно по расписанию авиакомпании."О возобновлении полётов в Алма-Ату, Актау и Шымкент "Аэрофлот" проинформирует дополнительно", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, оон, шымкент, москва, одкб, аэрофлот, новости - туризм, касым-жомарт токаев, нур-султан
21:15 11.01.2022 (обновлено: 21:21 11.01.2022)
 
"Аэрофлот" возобновит полеты в три казахстанских города

"Аэрофлот" с 15 января возобновляет полеты в Актобе, Костанай и Караганду

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево"
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 января возобновит рейсы в город Актобе на западе Казахстана, с 16 января - в другой казахстанский город, Костанай, а с 17 января - в Караганду, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва – Актобе – Москва (SU1948/1949). С 16 января – Москва – Костанай – Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва – Караганда - Москва (SU1936/1937)", - говорится в сообщении.
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В связи с действующими ограничениями на территории Казахстана рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику. Авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о времени вылета на онлайн-табло на сайте авиакомпании.
"Аэрофлот" в понедельник возобновил регулярные полеты в Нур-Султан. С 12 по 18 января рейсы выполняются по скорректированному графику: отправление из Москвы в 01:30, прибытие в Нур-Султан в 08:00; отправление из Нур-Султана в 09:30, прибытие в Москву в 10:20. В дальнейшем полёты в столицу Казахстана будут выполняться ежедневно по расписанию авиакомпании.
"О возобновлении полётов в Алма-Ату, Актау и Шымкент "Аэрофлот" проинформирует дополнительно", - говорится в сообщении.
Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
 
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