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Глава МИД ФРГ призвала не допустить зависимость Центральной Азии от России

Глава МИД ФРГ призвала не допустить зависимость Центральной Азии от России - РИА Новости, 10.01.2022

Глава МИД ФРГ призвала не допустить зависимость Центральной Азии от России

Страны Центральной Азии не должны оказаться в односторонней зависимости от России ли Китая, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:50

2022-01-10T15:50

2022-01-10T15:50

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РИМ, 10 янв - РИА Новости. Страны Центральной Азии не должны оказаться в односторонней зависимости от России ли Китая, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, Бербок заявила, что обсуждала с ним события в Казахстане, которые "всех шокировали, и где еще не ясно, как и почему протесты скатились к насилию"."Очевидно, что европейским интересам не отвечает односторонняя зависимость государств Центральной Азии от России или Китая. Поэтому здесь нужен диалог в Европе и между нашими станами", - заявила она.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html

https://ria.ru/20220110/trebovanie-1767168341.html

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