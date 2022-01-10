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Глава МИД ФРГ призвала не допустить зависимость Центральной Азии от России
Глава МИД ФРГ призвала не допустить зависимость Центральной Азии от России - РИА Новости, 10.01.2022
Глава МИД ФРГ призвала не допустить зависимость Центральной Азии от России
Страны Центральной Азии не должны оказаться в односторонней зависимости от России ли Китая, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:50
2022-01-10T15:50
2022-01-10T15:50
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РИМ, 10 янв - РИА Новости. Страны Центральной Азии не должны оказаться в односторонней зависимости от России ли Китая, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, Бербок заявила, что обсуждала с ним события в Казахстане, которые "всех шокировали, и где еще не ясно, как и почему протесты скатились к насилию"."Очевидно, что европейским интересам не отвечает односторонняя зависимость государств Центральной Азии от России или Китая. Поэтому здесь нужен диалог в Европе и между нашими станами", - заявила она.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html
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в мире, казахстан, оон, европа, одкб, мид германии, жанаозен, касым-жомарт токаев, луиджи ди майо, россия, анналена бербок
Глава МИД ФРГ призвала не допустить зависимость Центральной Азии от России
Глава МИД ФРГ Бербок призвала не допустить зависимость Центральной Азии от России