Эксперт заявил, что Казахстану не следует сейчас проводить новые выборы
Эксперт Ертысбаев заявил, что Казахстану не следует сейчас проводить новые выборы
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 10 янв – РИА Новости. Казахстану, столкнувшемуся с беспорядками в начале января, не следует сейчас проводить новые выборы, заявил РИА Новости бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
"Изменения нужны следующие: нам не нужно сейчас делать резкую демократизацию, не нужны резкие выборы, нам нужна власть меритократии, власть достойных, самых умных", - сказал он.
По словам эксперта, "для этого существуют определенные методики". "Надо просто сформировать честную, ответственную власть, которая будет строго соблюдать конституцию, предельно сократить и уничтожить коррупцию в высших эшелонах власти", - отметил Ертысбаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.