Путин призвал страны ОДКБ вместе противодействовать внешнему вмешательству
Президент Путин призвал страны ОДКБ вместе противодействовать внешнему вмешательству
Президент РФ Владимир Путин
НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Президент ПФ Владимир Путин предложил на площадке ОДКБ выработать меры по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности Организации.
"Полагаю целесообразным поручить комитету секретарей Совета безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ", - сказал Путин на внеочередной видеоконференции лидеров стран Организации.
"Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна Казахстан, впредь не застали нас врасплох, чтобы мы были полностью мобилизованы и готовы дать отпор любым провокациям", - добавил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.