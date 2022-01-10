https://ria.ru/20220110/vaktsina-1767199091.html

В Pfizer рассказали, когда появится вакцина против "омикрона"

В Pfizer рассказали, когда появится вакцина против "омикрона" - РИА Новости, 10.01.2022

В Pfizer рассказали, когда появится вакцина против "омикрона"

Глава Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина компании от коронавируса, которая будет эффективна, в том числе против штамма "омикрон", будет готова в марте. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:07

2022-01-10T17:07

2022-01-10T18:17

распространение коронавируса

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юар

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коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Глава Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина компании от коронавируса, которая будет эффективна, в том числе против штамма "омикрон", будет готова в марте."Мы работаем над новой версией вакцины, которая будет эффективна, в том числе против "омикрона", как и против других штаммов. Мы надеемся, что получим то, что будет обладать намного более значительной защитой в особенности от заражения, потому что защита от госпитализаций и сложного течения заболевания существует и с нынешними вакцинами... Эта вакцина будет готова в марте", - заявил Бурла в эфире телеканала CNBC.Он отметил, что пока не уверен, понадобится ли вакцина против штамма "омикрон", но в случае незамедлительной необходимости, она будет готова.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20220110/koronavirus-1767205124.html

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766984184.html

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в мире, юар, pfizer, inc., воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, альберт бурла