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Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 215 миллионов долларов

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 215 миллионов долларов - РИА Новости, 10.01.2022

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 215 миллионов долларов

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру понедельника превысила 215 миллионов долларов, сообщает национальная палата предпринимателей страны "Атамекен". РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T07:06

2022-01-10T07:06

2022-01-10T07:06

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру понедельника превысила 215 миллионов долларов, сообщает национальная палата предпринимателей страны "Атамекен".К утру воскресенья сумма ущерба от беспорядков в стране достигала 212 миллионов долларов.Отмечается, что в девяти регионах страны выявлено 1319 пострадавших субъектов бизнеса и 1488 объектов, из них в Алматы - 1234 субъектов и 1399 объектов. "Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1245; общепит – 25; финсектор – 37; логистика – 9; СМИ – 2", - поясняется в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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в мире, казахстан