https://ria.ru/20220110/ukraina-1767184273.html

Президент Швейцарии обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Швейцарии обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.01.2022

Президент Швейцарии обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в понедельник, в день проведения российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве, по телефону обсудил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:43

2022-01-10T15:43

2022-01-10T15:43

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ЦЮРИХ,10 янв - РИА Новости. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в понедельник, в день проведения российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве, по телефону обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским ситуацию на украинской границе.Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в Женеве в понедельник утром, встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО."Содержательный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе. Швейцария поддерживает предотвращение дальнейшей эскалации", - написал Кассис в своем аккаунте в Twitter, отметив в публикации украинского лидера.Он также сообщил, что в ходе разговора была затронута тема проведения реформ на Украине и организации конференции по оценке реформ в этой стране, которая пройдет в швейцарском Лугано в июле 2022 года.

https://ria.ru/20220110/bezopasnost-1767163640.html

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