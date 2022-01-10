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Президент Швейцарии обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Президент Швейцарии обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.01.2022
Президент Швейцарии обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в понедельник, в день проведения российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве, по телефону обсудил... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:43
2022-01-10T15:43
в мире
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ЦЮРИХ,10 янв - РИА Новости. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в понедельник, в день проведения российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве, по телефону обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским ситуацию на украинской границе.Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в Женеве в понедельник утром, встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО."Содержательный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе. Швейцария поддерживает предотвращение дальнейшей эскалации", - написал Кассис в своем аккаунте в Twitter, отметив в публикации украинского лидера.Он также сообщил, что в ходе разговора была затронута тема проведения реформ на Украине и организации конференции по оценке реформ в этой стране, которая пройдет в швейцарском Лугано в июле 2022 года.
https://ria.ru/20220110/bezopasnost-1767163640.html
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в мире, украина, сша, оон, швейцария, женева (город), москва, сергей рябков, владимир зеленский, нато, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
15:43 10.01.2022
 
Президент Швейцарии обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Швейцарии Кассис обсудил с Зеленским Украину в день переговоров России и США

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
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ЦЮРИХ,10 янв - РИА Новости. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в понедельник, в день проведения российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве, по телефону обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским ситуацию на украинской границе.
Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в Женеве в понедельник утром, встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
13:52
США и России придется идти на "токсичные компромиссы", заявил эксперт
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.
"Содержательный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе. Швейцария поддерживает предотвращение дальнейшей эскалации", - написал Кассис в своем аккаунте в Twitter, отметив в публикации украинского лидера.
Он также сообщил, что в ходе разговора была затронута тема проведения реформ на Украине и организации конференции по оценке реформ в этой стране, которая пройдет в швейцарском Лугано в июле 2022 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
15:06
В МИД объяснят, почему Рябков назвал переговоры с США потрясающими
 
В миреУкраинаСШАООНШвейцарияЖенева (город)МоскваСергей РябковВладимир ЗеленскийНАТОДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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