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В Германии заявили о неизменности политики по поставкам оружия Украине
В Германии заявили о неизменности политики по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 10.01.2022
В Германии заявили о неизменности политики по поставкам оружия Украине
Правительство ФРГ по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами, заявила заместитель официального представителя... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:23
2022-01-10T15:23
в мире
украина
берлин (город)
германия
мид германии
андрей мельник
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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорт и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений."Могу только в очередной раз подчеркнуть, что правительство придерживается мнения, что конфликт там можно решить только политическими и дипломатическим средствами, не военными. В то же время федеральное правительство выступает за суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины, они не подлежат сомнению", - заявила Хоффман на брифинге в понедельник, комментируя слова Мельника.Представитель МИД ФРГ добавила, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере"."Например, в строительстве военных госпиталей, подготовке медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов", - заявила Зассе.
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765776211.html
https://ria.ru/20220105/berbok-1766676344.html
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в мире, украина, берлин (город), германия, мид германии, андрей мельник
15:23 10.01.2022
 
В Германии заявили о неизменности политики по поставкам оружия Украине

Правительство Германии заявило о неизменности политики по поставкам оружия Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорт и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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"Могу только в очередной раз подчеркнуть, что правительство придерживается мнения, что конфликт там можно решить только политическими и дипломатическим средствами, не военными. В то же время федеральное правительство выступает за суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины, они не подлежат сомнению", - заявила Хоффман на брифинге в понедельник, комментируя слова Мельника.
Представитель МИД ФРГ добавила, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере".
"Например, в строительстве военных госпиталей, подготовке медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов", - заявила Зассе.
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В миреУкраинаБерлин (город)ГерманияМИД ГерманииАндрей Мельник
 
 
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