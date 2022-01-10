09:10 10.01.2022 (обновлено: 10:34 10.01.2022)
В МИД прокомментировали заявление США о неразмещении ракет на Украине
Рябков о заявлении США о неразмещении ракет на Украине: посмотрим, что они скажут в Женеве
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но на предстоящей встрече в Женеве конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американская сторона готова обсуждать с Москвой отдельные аспекты предложений РФ по гарантиям безопасности, в том числе неразмещение ракет на территории Украины.
"Мы послушаем, что они скажут. Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны - известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый", - сказал Рябков, возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Женеве.
"У меня, скорее, пессимистические на этот счёт прогнозы, но мы будем настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога", - подчеркнул замминистра.
Накануне вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Подводя итоги этих "предварительных" переговоров по гарантиям безопасности, Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым.
Основная часть дискуссий пройдет в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американская сторона готова обсуждать с Москвой отдельные аспекты предложений РФ по гарантиям безопасности, в том числе неразмещение ракет на территории Украины.
"Мы послушаем, что они скажут. Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны - известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый", - сказал Рябков, возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Женеве.
"У меня, скорее, пессимистические на этот счёт прогнозы, но мы будем настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога", - подчеркнул замминистра.
Накануне вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Подводя итоги этих "предварительных" переговоров по гарантиям безопасности, Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым.
Основная часть дискуссий пройдет в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН