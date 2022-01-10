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Сергей Рябков: на уступки в переговорах с США Москва не пойдет
Сергей Рябков: на уступки в переговорах с США Москва не пойдет - РИА Новости, 10.01.2022
Сергей Рябков: на уступки в переговорах с США Москва не пойдет
Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности стартуют через считанные часы. Накануне главный российский переговорщик, замминистра иностранных дел РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T09:30
2022-01-10T10:31
интервью
грузия
сша
сергей рябков
нато
совет россия-нато
обсе
россия
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Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности стартуют через считанные часы. Накануне главный российский переговорщик, замминистра иностранных дел Сергей Рябков рассказал РИА Новости с каким настроем делегация РФ прилетела в Женеву, стоит ли ожидать каких-то прорывов при обсуждении ключевых тем, в том числе по нерасширению НАТО, и объяснил, почему Вашингтону некомфортно вести двусторонний диалог с Москвой.– Насколько прозвучавшие накануне переговоров в Женеве не слишком оптимистичные заявления госсекретаря США, представителей Белого дома будут способствовать конструктивному диалогу?– Я могу сказать, что нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже. Если коротко, то они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал за период с 1997 года, движимый антироссийскими фобиями и разного рода ложными представлениями о том, в чем суть российской политики. И нам нужно, безусловно, несомненно, нахождение решений по непоявлению ударных средств поблизости от наших рубежей. Все это в правовой форме.К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии.Поэтому есть риск того, что стороны – в данном случае Россия и США, Россия и НАТО – будут на предстоящих мероприятиях напряженно искать точки соприкосновения, и высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнемся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется. Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки. Это полностью исключено, это означало бы действовать против собственных интересов, против интересов нашей безопасности.– Как в Москве оценивают, то, что американцы намерены обсуждать, как они заявляют, только ракеты и возможное сокращение учений, то есть концентрироваться на отдельных темах, тогда как вы в декабре говорили, что предложения России – это не меню, из которого можно какие-то пункты выбирать?– Я вам так скажу, в ответ они услышат: а мы готовы обсуждать только нерасширение НАТО, невступление Украины, Грузии и других стран в альянс, и, соответственно, те сюжеты, о которых я сказал. Разговор нельзя построить продуктивно, основываясь только на собственной позиции, надо уметь воспринимать позицию другой страны. Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту. Теперь уже с той стороны должны проявить гибкость. Если не в состоянии этого делать, значит они столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности.– Но в целом, как мы оцениваем, что США все-таки выразили готовность говорить о неразмещении ракет на Украине?– Мы послушаем, что они скажут. Но я повторяю, это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения Будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны – известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый. У меня, скорее, пессимистические на этот счёт прогнозы, но мы будем настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога.– Если американцы будут настаивать на "лимитированой" повестке, может ли все ограничиться одной встречей, и дальше не будет смысла разговаривать?– Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, и особенно у их группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет. Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы обозначили. Вот и все.– Но после этого мы оставим окно для возможных будущих консультаций? Или если не будет налажен продуктивный диалог, то мы ограничимся только этими контактами?– Если мы будем ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидим ни малейших признаков готовности с той стороны учесть наши приоритеты, отреагировать на них конструктивным образом, тогда диалог станет беспредметным. Какой смысл в его продолжении? Я не очень понимаю.– Почему США продолжают настаивать и называют встречу в Женеве по гарантиям безопасности частью стратегического диалога? Насколько я помню, в Москве отмечали, что это все-таки отдельные треки.– Изначально было понятно, что их линия состоит в том, чтобы наши идеи, наши предложения и наши подходы "погрузить" в ту технологическую среду с точки зрения дипломатии, которая сложилась на протяжении последних десятилетий. Мне кажется, они предпочли бы всё это опустить и что называется "слить" в ОБСЕ, где мы многократно пробовали такого рода темами заниматься, по большому счету с минимальными результатами. Они хотят восстановить деятельность Совета Россия-НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую "российскую агрессию" на Украине, нам это тоже понятно, и нам это неприемлемо. А двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО. Соответственно наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешней сложный, если не сказать тревожный момент с точки зрения европейской безопасности. А вот эти все упражнения в повторении заведомо понятных и известных друг другу подходов можно, конечно, проводить, но они, на наш взгляд, вторичны по отношению к российско-американскому треку и представляют собой повторы того, что осуществлялось раньше. Но никаких неожиданностей в том подходе, который, по крайней мере публично, озвучен с американской стороны перед мероприятиями для нас нет, мы к этому готовы. Посмотрим что получится в итоге.
https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767067225.html
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интервью, грузия, сша, сергей рябков, нато, совет россия-нато, обсе, россия
09:30 10.01.2022 (обновлено: 10:31 10.01.2022)
 

Сергей Рябков: на уступки в переговорах с США Москва не пойдет

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности стартуют через считанные часы. Накануне главный российский переговорщик, замминистра иностранных дел Сергей Рябков рассказал РИА Новости с каким настроем делегация РФ прилетела в Женеву, стоит ли ожидать каких-то прорывов при обсуждении ключевых тем, в том числе по нерасширению НАТО, и объяснил, почему Вашингтону некомфортно вести двусторонний диалог с Москвой.
– Насколько прозвучавшие накануне переговоров в Женеве не слишком оптимистичные заявления госсекретаря США, представителей Белого дома будут способствовать конструктивному диалогу?
– Я могу сказать, что нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже. Если коротко, то они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал за период с 1997 года, движимый антироссийскими фобиями и разного рода ложными представлениями о том, в чем суть российской политики. И нам нужно, безусловно, несомненно, нахождение решений по непоявлению ударных средств поблизости от наших рубежей. Все это в правовой форме.
К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 18:38
В МИД ответили на угрозы США ввести новые санкции против России
Поэтому есть риск того, что стороны – в данном случае Россия и США, Россия и НАТО – будут на предстоящих мероприятиях напряженно искать точки соприкосновения, и высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнемся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется. Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки. Это полностью исключено, это означало бы действовать против собственных интересов, против интересов нашей безопасности.
– Как в Москве оценивают, то, что американцы намерены обсуждать, как они заявляют, только ракеты и возможное сокращение учений, то есть концентрироваться на отдельных темах, тогда как вы в декабре говорили, что предложения России – это не меню, из которого можно какие-то пункты выбирать?
– Я вам так скажу, в ответ они услышат: а мы готовы обсуждать только нерасширение НАТО, невступление Украины, Грузии и других стран в альянс, и, соответственно, те сюжеты, о которых я сказал. Разговор нельзя построить продуктивно, основываясь только на собственной позиции, надо уметь воспринимать позицию другой страны. Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту. Теперь уже с той стороны должны проявить гибкость. Если не в состоянии этого делать, значит они столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности.
– Но в целом, как мы оцениваем, что США все-таки выразили готовность говорить о неразмещении ракет на Украине?
– Мы послушаем, что они скажут. Но я повторяю, это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения Будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны – известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый. У меня, скорее, пессимистические на этот счёт прогнозы, но мы будем настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога.
– Если американцы будут настаивать на "лимитированой" повестке, может ли все ограничиться одной встречей, и дальше не будет смысла разговаривать?
– Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, и особенно у их группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет. Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы обозначили. Вот и все.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Вчера, 17:02
Боррель пригрозил России последствиями в случае эскалации на Украине
– Но после этого мы оставим окно для возможных будущих консультаций? Или если не будет налажен продуктивный диалог, то мы ограничимся только этими контактами?
– Если мы будем ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидим ни малейших признаков готовности с той стороны учесть наши приоритеты, отреагировать на них конструктивным образом, тогда диалог станет беспредметным. Какой смысл в его продолжении? Я не очень понимаю.
– Почему США продолжают настаивать и называют встречу в Женеве по гарантиям безопасности частью стратегического диалога? Насколько я помню, в Москве отмечали, что это все-таки отдельные треки.
– Изначально было понятно, что их линия состоит в том, чтобы наши идеи, наши предложения и наши подходы "погрузить" в ту технологическую среду с точки зрения дипломатии, которая сложилась на протяжении последних десятилетий. Мне кажется, они предпочли бы всё это опустить и что называется "слить" в ОБСЕ, где мы многократно пробовали такого рода темами заниматься, по большому счету с минимальными результатами. Они хотят восстановить деятельность Совета Россия-НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую "российскую агрессию" на Украине, нам это тоже понятно, и нам это неприемлемо. А двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО. Соответственно наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешней сложный, если не сказать тревожный момент с точки зрения европейской безопасности. А вот эти все упражнения в повторении заведомо понятных и известных друг другу подходов можно, конечно, проводить, но они, на наш взгляд, вторичны по отношению к российско-американскому треку и представляют собой повторы того, что осуществлялось раньше. Но никаких неожиданностей в том подходе, который, по крайней мере публично, озвучен с американской стороны перед мероприятиями для нас нет, мы к этому готовы. Посмотрим что получится в итоге.
Государственные флаг СССР - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
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