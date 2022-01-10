https://ria.ru/20220110/uchastie-1767100045.html

Силы ОДКБ не участвуют в контртеррористической операции в Казахстане

Силы ОДКБ не участвуют в контртеррористической операции в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Силы ОДКБ не участвуют в контртеррористической операции в Казахстане

В контртеррористической операции в Казахстане участвуют лишь местные спецподразделения "Арыстан", "Арлан", "Беркут", а также силы Минобороны, заявил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T07:54

2022-01-10T07:54

2022-01-10T10:04

беспорядки в казахстане

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казахстан

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В контртеррористической операции в Казахстане участвуют лишь местные спецподразделения "Арыстан", "Арлан", "Беркут", а также силы Минобороны, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин."Принятое решение о привлечении миротворческого контингента ОДКБ направлено в первую очередь на защиту суверенитета и укрепление целостности Казахстана", — написал он в своем Telegram-канале.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей Жанаозена и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с полицейскими, есть жертвы с обеих сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. Ранены около тысячи человек, погибли 17 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.

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в мире, казахстан