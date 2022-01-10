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В Петербурге завершили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта
В Петербурге завершили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта - РИА Новости, 10.01.2022
В Петербурге завершили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта
В Петербурге закончили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), в убийстве которого обвиняется его жена Марина Кохал, сообщил РИА... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:14
2022-01-10T14:14
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербургский городской суд
энди картрайт
марина кохал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. В Петербурге закончили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), в убийстве которого обвиняется его жена Марина Кохал, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит."Мы были уведомлены об окончании следственных действий по делу. В скором времени Кохал предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего мужа", - сказал Кобит.В прокуратуре Санкт-Петербурга РИА Новости уточнили, что сейчас представитель прокуратуры знакомится с материалами дела и только после этого будет решаться вопрос о составлении обвинительного заключения и направлении дела прокурору для утверждения этого документа.Только после этого дело поступит в суд для рассмотрения по существу.Кохал задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта и затем расчленила тело в попытке скрыть улики.Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.Большую часть следствия девушка провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест. В ноябре Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил это решение в силе.
https://ria.ru/20211216/kartrayt-1764083778.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, энди картрайт, марина кохал
14:14 10.01.2022
 
В Петербурге завершили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта

Следствие по делу вдовы рэпера Картрайта, обвиняемой в убийстве мужа, завершили

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. В Петербурге закончили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), в убийстве которого обвиняется его жена Марина Кохал, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.
"Мы были уведомлены об окончании следственных действий по делу. В скором времени Кохал предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего мужа", - сказал Кобит.
В прокуратуре Санкт-Петербурга РИА Новости уточнили, что сейчас представитель прокуратуры знакомится с материалами дела и только после этого будет решаться вопрос о составлении обвинительного заключения и направлении дела прокурору для утверждения этого документа.
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Уголовное дело тещи убитого рэпера Картрайта прекратили
Только после этого дело поступит в суд для рассмотрения по существу.
Кохал задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта и затем расчленила тело в попытке скрыть улики.
Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.
Большую часть следствия девушка провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест. В ноябре Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил это решение в силе.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский городской судЭнди КартрайтМарина Кохал
 
 
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