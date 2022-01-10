В Петербурге завершили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта
Следствие по делу вдовы рэпера Картрайта, обвиняемой в убийстве мужа, завершили
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. В Петербурге закончили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), в убийстве которого обвиняется его жена Марина Кохал, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.
"Мы были уведомлены об окончании следственных действий по делу. В скором времени Кохал предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего мужа", - сказал Кобит.
В прокуратуре Санкт-Петербурга РИА Новости уточнили, что сейчас представитель прокуратуры знакомится с материалами дела и только после этого будет решаться вопрос о составлении обвинительного заключения и направлении дела прокурору для утверждения этого документа.
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Только после этого дело поступит в суд для рассмотрения по существу.
Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.
Большую часть следствия девушка провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест. В ноябре Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил это решение в силе.