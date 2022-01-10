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В Казахстане заявили, что помощь ОДКБ позволила защитить целостность страны
В Казахстане заявили, что помощь ОДКБ позволила защитить целостность страны - РИА Новости, 10.01.2022
В Казахстане заявили, что помощь ОДКБ позволила защитить целостность страны
Привлечение контингента ОДКБ позволило властям Казахстана защитить целостность страны, заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T05:55
2022-01-10T05:55
2022-01-10T06:23
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Привлечение контингента ОДКБ позволило властям Казахстана защитить целостность страны, заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан
05:55 10.01.2022 (обновлено: 06:23 10.01.2022)
В Казахстане заявили, что помощь ОДКБ позволила защитить целостность страны
Госсекретарь Казахстана Карин: миротворцы ОДКБ позволили защитить целостность республики
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Привлечение контингента ОДКБ позволило властям Казахстана защитить целостность страны, заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин.
"Сейчас был применен практически весь арсенал инструментов, приемов по дестабилизации и подрыву ситуации с целью разрушения целостности государства. Наша страна выстояла. Решительные действия президента сорвали планы по дестабилизации, в том числе его решение пригласить миротворческий контингент ОДКБ. Была очень критическая ситуация, счет шел на минуты, на часы, поэтому надо было принимать жесткие, решительные действия, и президент их принял. Привлечение сил ОДКБ сорвало все эти планы по дестабилизации. Благодаря усилиям миротворческого контингента удалось сосредоточить наши силы на проведении непосредственно контртеррористической операции… это позволило защитить государственную целостность", - заявил Карин в эфире телеканала "Хабар 24"
.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.