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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/tokaev-1767187697.html
Токаев обсудил с главой Евросовета ситуацию в Казахстане
Токаев обсудил с главой Евросовета ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022
Токаев обсудил с главой Евросовета ситуацию в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что провел "продуктивную" беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, стороны обсудили ситуацию в стране. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:01
2022-01-10T16:16
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
евросовет
шарль мишель
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что провел "продуктивную" беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, стороны обсудили ситуацию в стране.Токаев в разговоре с Мишелем подтвердил, что власти Казахстана не используют силу против мирных демонстрантов. Президент также заявил, что Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с ЕС."Продуктивный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем сегодня. Обсудили обновленную информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность, мы предприняли экстренные меры для восстановления конституционного порядка и правопорядка. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Все подобные обвинения являются ложными. Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с ЕС", - сообщил Токаев в Twitter.
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в мире, казахстан, евросовет, шарль мишель, касым-жомарт токаев
16:01 10.01.2022 (обновлено: 16:16 10.01.2022)
 
Токаев обсудил с главой Евросовета ситуацию в Казахстане

Президент Токаев обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию в Казахстане

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что провел "продуктивную" беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, стороны обсудили ситуацию в стране.
Токаев в разговоре с Мишелем подтвердил, что власти Казахстана не используют силу против мирных демонстрантов. Президент также заявил, что Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с ЕС.
"Продуктивный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем сегодня. Обсудили обновленную информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность, мы предприняли экстренные меры для восстановления конституционного порядка и правопорядка. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Все подобные обвинения являются ложными. Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с ЕС", - сообщил Токаев в Twitter.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанЕвросоветШарль МишельКасым-Жомарт Токаев
 
 
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