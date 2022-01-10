https://ria.ru/20220110/svaty-1767194452.html

"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году

"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году - РИА Новости, 10.01.2022

"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году

"Сваты" стали самым востребованным телесериалом у российских зрителей в 2021 году, сообщает пресс-служба ВГТРК. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:27

2022-01-10T17:27

2022-01-10T17:27

культура

вгтрк

федор добронравов

новости культуры

кино и сериалы

татьяна кравченко

анна кошмал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765103957_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_8769ed6273bffa5c1ff6b42cea8511f3.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Сваты" стали самым востребованным телесериалом у российских зрителей в 2021 году, сообщает пресс-служба ВГТРК. Седьмой сезон проекта начался на телеканале "Россия" 27 декабря. К своим ролям в вернулись Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева и Александр Феклистов, Анна Кошмал и другие. Сериал стартовал в 2008-м году, шестой сезон вышел в 2013-м. Работа над новыми сериями популярной комедии была завершена в июле 2021-го. В новых сериях герои отправляются в Грузию и даже путешествуют во времени — они оказываются в XIX веке.В топ-10 популярных в 2021 году телесериалов также вошли еще шесть проектов, которые показывали на канале "Россия". Это "Склифосовский-8", "Тайны следствия-21", "Акушерка", "Мур-Мур", "Медиум" и "Стенограмма судьбы".

https://ria.ru/20211227/svaty-1765329424.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вгтрк, федор добронравов, новости культуры, кино и сериалы, татьяна кравченко, анна кошмал