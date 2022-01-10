https://ria.ru/20220110/svaty-1767194452.html
"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году
"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году - РИА Новости, 10.01.2022
"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году
"Сваты" стали самым востребованным телесериалом у российских зрителей в 2021 году, сообщает пресс-служба ВГТРК. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:27
2022-01-10T17:27
2022-01-10T17:27
культура
вгтрк
федор добронравов
новости культуры
кино и сериалы
татьяна кравченко
анна кошмал
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Сваты" стали самым востребованным телесериалом у российских зрителей в 2021 году, сообщает пресс-служба ВГТРК. Седьмой сезон проекта начался на телеканале "Россия" 27 декабря. К своим ролям в вернулись Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева и Александр Феклистов, Анна Кошмал и другие. Сериал стартовал в 2008-м году, шестой сезон вышел в 2013-м. Работа над новыми сериями популярной комедии была завершена в июле 2021-го. В новых сериях герои отправляются в Грузию и даже путешествуют во времени — они оказываются в XIX веке.В топ-10 популярных в 2021 году телесериалов также вошли еще шесть проектов, которые показывали на канале "Россия". Это "Склифосовский-8", "Тайны следствия-21", "Акушерка", "Мур-Мур", "Медиум" и "Стенограмма судьбы".
https://ria.ru/20211227/svaty-1765329424.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вгтрк, федор добронравов, новости культуры, кино и сериалы, татьяна кравченко, анна кошмал
"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году
"Сваты" стали самым популярным телесериалом у российских зрителей в 2021 году