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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220110/svaty-1767194452.html
"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году
"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году - РИА Новости, 10.01.2022
"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году
"Сваты" стали самым востребованным телесериалом у российских зрителей в 2021 году, сообщает пресс-служба ВГТРК. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:27
2022-01-10T17:27
культура
вгтрк
федор добронравов
новости культуры
кино и сериалы
татьяна кравченко
анна кошмал
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Сваты" стали самым востребованным телесериалом у российских зрителей в 2021 году, сообщает пресс-служба ВГТРК. Седьмой сезон проекта начался на телеканале "Россия" 27 декабря. К своим ролям в вернулись Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева и Александр Феклистов, Анна Кошмал и другие. Сериал стартовал в 2008-м году, шестой сезон вышел в 2013-м. Работа над новыми сериями популярной комедии была завершена в июле 2021-го. В новых сериях герои отправляются в Грузию и даже путешествуют во времени — они оказываются в XIX веке.В топ-10 популярных в 2021 году телесериалов также вошли еще шесть проектов, которые показывали на канале "Россия". Это "Склифосовский-8", "Тайны следствия-21", "Акушерка", "Мур-Мур", "Медиум" и "Стенограмма судьбы".
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вгтрк, федор добронравов, новости культуры, кино и сериалы, татьяна кравченко, анна кошмал
17:27 10.01.2022
 
"Сваты" стали самым популярным телесериалом в 2021 году

"Сваты" стали самым популярным телесериалом у российских зрителей в 2021 году

© Квартал 95 (2021)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал 95 (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. "Сваты" стали самым востребованным телесериалом у российских зрителей в 2021 году, сообщает пресс-служба ВГТРК.
Седьмой сезон проекта начался на телеканале "Россия" 27 декабря. К своим ролям в вернулись Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева и Александр Феклистов, Анна Кошмал и другие. Сериал стартовал в 2008-м году, шестой сезон вышел в 2013-м. Работа над новыми сериями популярной комедии была завершена в июле 2021-го.
В новых сериях герои отправляются в Грузию и даже путешествуют во времени — они оказываются в XIX веке.
В топ-10 популярных в 2021 году телесериалов также вошли еще шесть проектов, которые показывали на канале "Россия". Это "Склифосовский-8", "Тайны следствия-21", "Акушерка", "Мур-Мур", "Медиум" и "Стенограмма судьбы".
Кадр из сериала Сваты
27 декабря 2021, 06:39Культура
Дождались! На "России" выходит новый сезон "Сватов"
 
КультураВГТРКФедор ДобронравовНовости культурыКино и сериалыТатьяна КравченкоАнна Кошмал
 
 
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