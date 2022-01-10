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Наука
https://ria.ru/20220110/sudbischenskaya_bitva-1767080546.html
В поисках Судбищ. Как архивы подтвердили главное открытие года?
В поисках Судбищ. Как архивы подтвердили главное открытие года? - РИА Новости, 10.01.2022
В поисках Судбищ. Как архивы подтвердили главное открытие года?
Одно из главных научных событий прошедшего года – обнаружение точного места Судбищенской битвы времен Ивана Грозного. Этот памятник, по словам археологов,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T09:00
2022-01-10T09:35
наука
иван грозный
орловская область
российская академия наук
куликово поле (заповедник)
что не найдешь в учебнике
археология
социальный навигатор
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Одно из главных научных событий прошедшего года – обнаружение точного места Судбищенской битвы времен Ивана Грозного. Этот памятник, по словам археологов, отличается потрясающей сохранностью и поможет узнать многое об истории региона и всей Евразии в раннее Новое время. О том, как "скучные" архивные данные помогли найти это уникальное место и об оценке сражения современниками РИА Новости рассказали соавторы открытия, сотрудники музея-заповедника "Куликово поле".В ходе Судбищенской битвы 24 – 25 июня 1555 года трехкратно превосходящие силы крымчаков не смогли разбить отряд русских под началом Ивана Шереметева, а затем отступили в степь, узнав о приближении Ивана Грозного с крупными силами.Эти события нашли отражение в большом объеме документов XVI – XVII веков, анализ которых позволил определить однозначно, что место именно Судбищенской битвы нашли весной 2021 года в Орловской области дайверы клуба "Диво", археологи РАН и музея-заповедника "Куликово поле".Архивный детективС XIX века Судбищенская битва традиционно локализовалась по одноименному селу в Тульской губернии. Однако, по словам историков, впервые две деревни с таким названием, расположенные недалеко друг от друга, появляются в переписной книге Новосильского уезда только за 1677 год.Память о битве была столь значимой, что при составлении в конце XVI века "чертежа украинным городам", то есть подробного плана южной границы, служащие Разрядного приказа отмечали в описании: "а до речки до Любовши и до Судбищ, где было дело с крымским царем Шереметеву от Новосили 30 верст, а от Судьбища до Дедилова 80 верст". Другие сражения, по словам ученых, не заслужили подобного внимания современников."Ответ на вопрос, что такое Судбищи, мы нашли в отказной книге за 1681 год, куда вносили новые землевладения, создаваемые из "дикого поля". Там фигурирует такая географическая отсылка: "в Новосильском уезде в Никольском стану под лесом под Судбищем". Там же впервые находим и второе название Судбищ – "Большой Судбиский лес". Оказалось, Судбищи – лесной массив", – рассказал Андрей Дедук.Локализовать его точнее позволили писцовая и межевая книги за 1693 – 1695 года, в которой отражены первые итоги освоения новых лесостепных территорий по реке Любовше. В ней Судбищенский лес часто фигурирует как ориентир при описании границ землевладений."Прояснить положение леса, уже к XIX веку почти исчезнувшего, помог набор кадастровых меток, наподобие, например, межевого столба между деревней Селиванец и селом Залесным, который "поставлен подле Судбижского лесу". Сопоставив данные этого периода с более поздними планами Генерального межевания, проходившего в XVIII веке, мы вышли именно на ту территорию у реки Гоголь, где проходят раскопки", – объяснил Андрей Дедук.Так кто же победил?Наиболее подробный рассказ о Судбищенской битве содержит Никоновская летопись. Его почти полностью повторяют известия Лицевого летописного свода и большинства других летописей. Независимый рассказ, по словам историков, можно найти в Холмогорской летописи, причем там битва явно оценивается как поражение русских."Документация Посольского приказа по дипломатии с Крымом за тот период правления Ивана Грозного не сохранилась. Зато дошедшее до нас делопроизводство Разрядного приказа, то есть "министерства обороны" Московского царства, содержит краткое описание битвы и ряда событий, связанных с ней", – отметил Дедук.Князь Андрей Курбский, один из крупных полководцев Ивана IV, не принимал участия в битве, но проявлял к ней большой интерес как военный аналитик. В своей "Истории о делах великого князя московского", написанной после бегства из России, князь критически отзывается о подготовке и ходе сражения, считая, что оно кончилось поражением.Сохранились данные о битве и в восточных хрониках. Наиболее полное описание дошло до нас в опубликованной в 1844 году турецкой рукописи XVIII века, согласно которой битва завершилась победой крымцев. Николай Полевой в своей "Истории русского народа", опубликованной в 1834 году, ссылается на рукопись неустановленного восточного хрониста, который сообщает о поражении крымчаков от "безбожного неверного, который по своей кабаньей отважности и собачьему бешенству, доказанным во многих битвах, сделал имя свое знаменитым, назвавшись Ширемед".По всей видимости, единственным европейцем, описавшим Судбищенскую битву, был голландский купец, путешественник и дипломат Исаак Масса, побывавший в России в начале XVII века. Согласно его рассказу, сражение окончилось победой русских.Раскопки на Судбищах, начатые весной 2021 года, уже принесли более 2200 находок, что, по словам ученых, – беспрецедентная археологическая удача, имеющая мировое значение. Это событие стало одной из ключевых тем международной научной конференции "Воинские традиции в археологическом контексте: от позднего латена до позднего средневековья", состоявшейся на базе музея-заповедника "Куликово поле".
https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html
https://ria.ru/20211109/sudbischenskaya_bitva-1758160602.html
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иван грозный, орловская область, российская академия наук, куликово поле (заповедник), что не найдешь в учебнике, археология, социальный навигатор
09:00 10.01.2022 (обновлено: 09:35 10.01.2022)
 

В поисках Судбищ. Как архивы подтвердили главное открытие года?

© Фото : пресс-служба Музея "Куликово поле"/ Роман СолоповНаконечник стрелы
Наконечник стрелы - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Фото : пресс-служба Музея "Куликово поле"/ Роман Солопов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Одно из главных научных событий прошедшего года – обнаружение точного места Судбищенской битвы времен Ивана Грозного. Этот памятник, по словам археологов, отличается потрясающей сохранностью и поможет узнать многое об истории региона и всей Евразии в раннее Новое время. О том, как "скучные" архивные данные помогли найти это уникальное место и об оценке сражения современниками РИА Новости рассказали соавторы открытия, сотрудники музея-заповедника "Куликово поле".
В ходе Судбищенской битвы 24 – 25 июня 1555 года трехкратно превосходящие силы крымчаков не смогли разбить отряд русских под началом Ивана Шереметева, а затем отступили в степь, узнав о приближении Ивана Грозного с крупными силами.
Эти события нашли отражение в большом объеме документов XVI – XVII веков, анализ которых позволил определить однозначно, что место именно Судбищенской битвы нашли весной 2021 года в Орловской области дайверы клуба "Диво", археологи РАН и музея-заповедника "Куликово поле".
Архивный детектив
С XIX века Судбищенская битва традиционно локализовалась по одноименному селу в Тульской губернии. Однако, по словам историков, впервые две деревни с таким названием, расположенные недалеко друг от друга, появляются в переписной книге Новосильского уезда только за 1677 год.

"Согласно Никоновской летописи битва происходила "в среду с полдень на Судбищех". Прямых указаний на то, что именно это такое, нет, хотя слово нередко упоминается в документах XVI-XVII веков. В росписях сторожевых постов 1571 и 1577 годов, например, фигурирует сторожевой пункт "вверх речки Любовши против Судбища". А в 1591 году разрядная книга сообщает, что войска преследовали крымского хана, отступающего от Москвы, "по сакме на поля до Судбищ", – объяснил научный сотрудник отдела археологии музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Дедук.

Память о битве была столь значимой, что при составлении в конце XVI века "чертежа украинным городам", то есть подробного плана южной границы, служащие Разрядного приказа отмечали в описании: "а до речки до Любовши и до Судбищ, где было дело с крымским царем Шереметеву от Новосили 30 верст, а от Судьбища до Дедилова 80 верст". Другие сражения, по словам ученых, не заслужили подобного внимания современников.
"Ответ на вопрос, что такое Судбищи, мы нашли в отказной книге за 1681 год, куда вносили новые землевладения, создаваемые из "дикого поля". Там фигурирует такая географическая отсылка: "в Новосильском уезде в Никольском стану под лесом под Судбищем". Там же впервые находим и второе название Судбищ – "Большой Судбиский лес". Оказалось, Судбищи – лесной массив", – рассказал Андрей Дедук.
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Локализовать его точнее позволили писцовая и межевая книги за 1693 – 1695 года, в которой отражены первые итоги освоения новых лесостепных территорий по реке Любовше. В ней Судбищенский лес часто фигурирует как ориентир при описании границ землевладений.
"Прояснить положение леса, уже к XIX веку почти исчезнувшего, помог набор кадастровых меток, наподобие, например, межевого столба между деревней Селиванец и селом Залесным, который "поставлен подле Судбижского лесу". Сопоставив данные этого периода с более поздними планами Генерального межевания, проходившего в XVIII веке, мы вышли именно на ту территорию у реки Гоголь, где проходят раскопки", – объяснил Андрей Дедук.
Так кто же победил?
Наиболее подробный рассказ о Судбищенской битве содержит Никоновская летопись. Его почти полностью повторяют известия Лицевого летописного свода и большинства других летописей. Независимый рассказ, по словам историков, можно найти в Холмогорской летописи, причем там битва явно оценивается как поражение русских.
"Документация Посольского приказа по дипломатии с Крымом за тот период правления Ивана Грозного не сохранилась. Зато дошедшее до нас делопроизводство Разрядного приказа, то есть "министерства обороны" Московского царства, содержит краткое описание битвы и ряда событий, связанных с ней", – отметил Дедук.
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Больше, чем на Куликовом поле? Археологи рассказали о находках в Судбищах
Князь Андрей Курбский, один из крупных полководцев Ивана IV, не принимал участия в битве, но проявлял к ней большой интерес как военный аналитик. В своей "Истории о делах великого князя московского", написанной после бегства из России, князь критически отзывается о подготовке и ходе сражения, считая, что оно кончилось поражением.
Сохранились данные о битве и в восточных хрониках. Наиболее полное описание дошло до нас в опубликованной в 1844 году турецкой рукописи XVIII века, согласно которой битва завершилась победой крымцев. Николай Полевой в своей "Истории русского народа", опубликованной в 1834 году, ссылается на рукопись неустановленного восточного хрониста, который сообщает о поражении крымчаков от "безбожного неверного, который по своей кабаньей отважности и собачьему бешенству, доказанным во многих битвах, сделал имя свое знаменитым, назвавшись Ширемед".
По всей видимости, единственным европейцем, описавшим Судбищенскую битву, был голландский купец, путешественник и дипломат Исаак Масса, побывавший в России в начале XVII века. Согласно его рассказу, сражение окончилось победой русских.
Раскопки на Судбищах, начатые весной 2021 года, уже принесли более 2200 находок, что, по словам ученых, – беспрецедентная археологическая удача, имеющая мировое значение. Это событие стало одной из ключевых тем международной научной конференции "Воинские традиции в археологическом контексте: от позднего латена до позднего средневековья", состоявшейся на базе музея-заповедника "Куликово поле".
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Монета Ивана Грозного. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
Монета Ивана Грозного. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
1 из 4
Монета Ивана Грозного. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
2 из 4
Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
3 из 4
Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Свинцовое пушечное ядро. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
Свинцовое пушечное ядро. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
4 из 4
Свинцовое пушечное ядро. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
1 из 4
Монета Ивана Грозного. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 4
Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 4
Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
4 из 4
Свинцовое пушечное ядро. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
 
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