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https://ria.ru/20220110/sud-1767202971.html
Суд арестовал квартиру обвиняемой в мошенничестве жены владельца "Рив Гош"
Суд арестовал квартиру обвиняемой в мошенничестве жены владельца "Рив Гош" - РИА Новости, 10.01.2022
Суд арестовал квартиру обвиняемой в мошенничестве жены владельца "Рив Гош"
Суд арестовал квартиру, в которой проходит домашний арест обвиняемой в мошенничестве жены владельца сети "Рив Гош" Инны Мейер, сообщили в объединённой... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:32
2022-01-10T17:32
происшествия
санкт-петербург
сбербанк россии
юлмарт
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Суд арестовал квартиру, в которой проходит домашний арест обвиняемой в мошенничестве жены владельца сети "Рив Гош" Инны Мейер, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Московский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер. Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться жилым помещением - квартирой", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.В начале декабря 2021 года Московский районный суд Петербурга арестовал владельца "Рив Гош" Августа Мейера, а его жену Инну отправил под домашний арест в рамках расследования дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. Инне Мейер запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок. Также ей запрещено использовать интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, сбербанк россии, юлмарт, россия
17:32 10.01.2022
 
Суд арестовал квартиру обвиняемой в мошенничестве жены владельца "Рив Гош"

Суд арестовал квартиру обвиняемой в мошенничестве жены владельца "Рив Гош" Мейер

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Суд арестовал квартиру, в которой проходит домашний арест обвиняемой в мошенничестве жены владельца сети "Рив Гош" Инны Мейер, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Московский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер. Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться жилым помещением - квартирой", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Вывеска на входе в магазин Рив гош - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 16:13
Суд отправил под домашний арест жену владельца "Рив Гош"
В начале декабря 2021 года Московский районный суд Петербурга арестовал владельца "Рив Гош" Августа Мейера, а его жену Инну отправил под домашний арест в рамках расследования дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. Инне Мейер запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок. Также ей запрещено использовать интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.
По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы.
"Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСбербанк РоссииЮлмартРоссия
 
 
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