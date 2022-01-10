https://ria.ru/20220110/sud-1767202971.html

Суд арестовал квартиру обвиняемой в мошенничестве жены владельца "Рив Гош"

Суд арестовал квартиру обвиняемой в мошенничестве жены владельца "Рив Гош" - РИА Новости, 10.01.2022

Суд арестовал квартиру обвиняемой в мошенничестве жены владельца "Рив Гош"

Суд арестовал квартиру, в которой проходит домашний арест обвиняемой в мошенничестве жены владельца сети "Рив Гош" Инны Мейер, сообщили в объединённой... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:32

2022-01-10T17:32

2022-01-10T17:32

происшествия

санкт-петербург

сбербанк россии

юлмарт

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Суд арестовал квартиру, в которой проходит домашний арест обвиняемой в мошенничестве жены владельца сети "Рив Гош" Инны Мейер, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Московский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер. Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться жилым помещением - квартирой", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.В начале декабря 2021 года Московский районный суд Петербурга арестовал владельца "Рив Гош" Августа Мейера, а его жену Инну отправил под домашний арест в рамках расследования дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. Инне Мейер запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок. Также ей запрещено использовать интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.

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происшествия, санкт-петербург, сбербанк россии, юлмарт, россия