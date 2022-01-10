https://ria.ru/20220110/stabilizatsiya-1767093392.html

Обстановка в Алма-Ате стабилизируется, сообщили СМИ

Обстановка в Алма-Ате стабилизируется, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2022

Обстановка в Алма-Ате стабилизируется, сообщили СМИ

Обстановка в казахстанском городе Алма-Ате стабилизируется, но контртеррористическая операция продолжается, иногда звучат сирены, сообщает телеканал "Хабар 24". РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T05:27

2022-01-10T05:27

2022-01-10T05:28

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казахстан

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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Обстановка в казахстанском городе Алма-Ате стабилизируется, но контртеррористическая операция продолжается, иногда звучат сирены, сообщает телеканал "Хабар 24".Также отмечается, что обстановка на блокпостах на въездах в Алма-Ату спокойная, люди с пониманием относятся к требованиям местных военных."Город потихоньку, понемногу приходит в себя, мы видим возобновление движения на дорогах", - заявили в эфире телеканала.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767085640.html

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