05:27 10.01.2022 (обновлено: 05:28 10.01.2022)
Обстановка в Алма-Ате стабилизируется, сообщили СМИ
"Хабар 24" сообщил, что ситуация в Алма-Ате стабилизируется, но иногда звучат сирены
Военные на блок-посту в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Обстановка в казахстанском городе Алма-Ате стабилизируется, но контртеррористическая операция продолжается, иногда звучат сирены, сообщает телеканал "Хабар 24".
"Ситуация в Алма-Ате постепенно стабилизируется. Тем не менее говорить о полном восстановлении жизнедеятельности города пока не приходится. В мегаполисе продолжается контртеррористическая операция, звучат сирены, действует комендантский час", - заявил ведущий новостного выпуска.
Также отмечается, что обстановка на блокпостах на въездах в Алма-Ату спокойная, люди с пониманием относятся к требованиям местных военных.
"Город потихоньку, понемногу приходит в себя, мы видим возобновление движения на дорогах", - заявили в эфире телеканала.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.