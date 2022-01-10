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США не спрячутся за непонимание ситуации в Казахстане, заявили в МИД

США не спрячутся за непонимание ситуации в Казахстане, заявили в МИД - РИА Новости, 10.01.2022

США не спрячутся за непонимание ситуации в Казахстане, заявили в МИД

США после видеоконференции лидеров ОДКБ уже невозможно будет прятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:35

2022-01-10T12:35

2022-01-10T12:46

беспорядки в казахстане

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мария захарова

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США после видеоконференции лидеров ОДКБ уже невозможно будет прятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."Мне кажется, (лидеры стран-членов ОДКБ – ред.) ответили на все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть. Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно", - сказала Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале."Ну теперь, мне кажется, уже невозможно будет прятаться за формулировку о собственном непонимании", - добавила она.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/odkb-1767063961.html

https://ria.ru/20220110/effektivnost-1767089822.html

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766961466.html

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