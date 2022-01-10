https://ria.ru/20220110/ssha-1767107234.html

В МИД оценили позицию США по переговорам в Женеве

В МИД оценили позицию США по переговорам в Женеве - РИА Новости, 10.01.2022

В МИД оценили позицию США по переговорам в Женеве

Озвученные перед встречей в Женеве подходы США по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью, заявил в преддверии... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:32

2022-01-10T09:32

2022-01-10T15:49

в мире

сша

женева (город)

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg

МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Озвученные перед встречей в Женеве подходы США по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью, заявил в преддверии консультаций замглавы МИД Сергей Рябков.По его словам, это относится и к настойчивым попыткам называть предстоящие контакты частью стратегического диалога, хотя, по сути, это два разных переговорных трека."Изначально было понятно, что их линия состоит в том, чтобы наши идеи, наши предложения и наши подходы "погрузить" в ту технологическую среду с точки зрения дипломатии, которая сложилась на протяжении последних десятилетий", — отметил он.Дипломат предположил, что Соединенные Штаты "предпочли бы все это "слить" в ОБСЕ", где Россия неоднократно пробовала "такого рода темами заниматься, по большому счету с минимальными результатами".Ранее он заявил РИА Новости, что Вашингтону в целом некомфортно вести двусторонний диалог с Москвой: Штаты "чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО"."Посмотрим, что получится в итоге", — резюмировал замминистра.Накануне вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Подводя итоги "предварительных" переговоров по гарантиям безопасности, Рябков сказал, что разговор был сложным, но деловым.Госдепартамент, комментируя итоги ужина и предстоящую в понедельник основную часть контактов, сообщил, что США обсудят с Россией некоторые вопросы, "но не будут говорить о европейской безопасности" без союзников и партнеров.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767055570.html

сша

женева (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, женева (город), сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия