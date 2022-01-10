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В МИД оценили позицию США по переговорам в Женеве
В МИД оценили позицию США по переговорам в Женеве - РИА Новости, 10.01.2022
В МИД оценили позицию США по переговорам в Женеве
Озвученные перед встречей в Женеве подходы США по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью, заявил в преддверии... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T09:32
2022-01-10T15:49
в мире
сша
женева (город)
сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Озвученные перед встречей в Женеве подходы США по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью, заявил в преддверии консультаций замглавы МИД Сергей Рябков.По его словам, это относится и к настойчивым попыткам называть предстоящие контакты частью стратегического диалога, хотя, по сути, это два разных переговорных трека."Изначально было понятно, что их линия состоит в том, чтобы наши идеи, наши предложения и наши подходы "погрузить" в ту технологическую среду с точки зрения дипломатии, которая сложилась на протяжении последних десятилетий", — отметил он.Дипломат предположил, что Соединенные Штаты "предпочли бы все это "слить" в ОБСЕ", где Россия неоднократно пробовала "такого рода темами заниматься, по большому счету с минимальными результатами".Ранее он заявил РИА Новости, что Вашингтону в целом некомфортно вести двусторонний диалог с Москвой: Штаты "чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО"."Посмотрим, что получится в итоге", — резюмировал замминистра.Накануне вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Подводя итоги "предварительных" переговоров по гарантиям безопасности, Рябков сказал, что разговор был сложным, но деловым.Госдепартамент, комментируя итоги ужина и предстоящую в понедельник основную часть контактов, сообщил, что США обсудят с Россией некоторые вопросы, "но не будут говорить о европейской безопасности" без союзников и партнеров.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, сша, женева (город), сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
09:32 10.01.2022 (обновлено: 15:49 10.01.2022)
 
В МИД оценили позицию США по переговорам в Женеве

Рябков: озвученные перед встречей в Женеве подходы США не стали для Москвы неожиданностью

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Озвученные перед встречей в Женеве подходы США по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью, заявил в преддверии консультаций замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, это относится и к настойчивым попыткам называть предстоящие контакты частью стратегического диалога, хотя, по сути, это два разных переговорных трека.
"Изначально было понятно, что их линия состоит в том, чтобы наши идеи, наши предложения и наши подходы "погрузить" в ту технологическую среду с точки зрения дипломатии, которая сложилась на протяжении последних десятилетий", — отметил он.
Дипломат предположил, что Соединенные Штаты "предпочли бы все это "слить" в ОБСЕ", где Россия неоднократно пробовала "такого рода темами заниматься, по большому счету с минимальными результатами".
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ЕС считает диалог с Россией по безопасности необходимым
Ранее он заявил РИА Новости, что Вашингтону в целом некомфортно вести двусторонний диалог с Москвой: Штаты "чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО".
"Посмотрим, что получится в итоге", — резюмировал замминистра.
Накануне вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Подводя итоги "предварительных" переговоров по гарантиям безопасности, Рябков сказал, что разговор был сложным, но деловым.
Госдепартамент, комментируя итоги ужина и предстоящую в понедельник основную часть контактов, сообщил, что США обсудят с Россией некоторые вопросы, "но не будут говорить о европейской безопасности" без союзников и партнеров.
Читайте полный текст интервью >>>
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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В миреСШАЖенева (город)Сергей РябковНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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