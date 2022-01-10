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Белоруссия выразила надежду на установление спокойствия в Казахстане
Белоруссия выразила надежду на установление спокойствия в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022
Белоруссия выразила надежду на установление спокойствия в Казахстане
Минск выражает надежду на скорейшее установление спокойствия в Казахстане и готов всячески способствовать стабилизации ситуации, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T07:12
2022-01-10T07:12
2022-01-10T07:17
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
белоруссия
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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Минск выражает надежду на скорейшее установление спокойствия в Казахстане и готов всячески способствовать стабилизации ситуации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву."Тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают как собственную трагедию. Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации", - говорится в телеграмме, текст которой приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
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в мире, казахстан, белоруссия
07:12 10.01.2022 (обновлено: 07:17 10.01.2022)
Белоруссия выразила надежду на установление спокойствия в Казахстане
Президент Белоруссии Лукашенко выразил надежду на установление спокойствия в Казахстане