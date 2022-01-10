https://ria.ru/20220110/spokoystvie-1767097601.html

Белоруссия выразила надежду на установление спокойствия в Казахстане

Белоруссия выразила надежду на установление спокойствия в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Белоруссия выразила надежду на установление спокойствия в Казахстане

Минск выражает надежду на скорейшее установление спокойствия в Казахстане и готов всячески способствовать стабилизации ситуации, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T07:12

2022-01-10T07:12

2022-01-10T07:17

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

белоруссия

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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Минск выражает надежду на скорейшее установление спокойствия в Казахстане и готов всячески способствовать стабилизации ситуации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву."Тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают как собственную трагедию. Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации", - говорится в телеграмме, текст которой приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

https://ria.ru/20220110/risk-1767097458.html

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в мире, казахстан, белоруссия