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Туризм
https://ria.ru/20220110/sochi-1767198388.html
Пассажиропоток аэропорта Сочи в праздники превысил прогнозы экспертов на 7%
Пассажиропоток аэропорта Сочи в праздники превысил прогнозы экспертов на 7% - РИА Новости, 10.01.2022
Пассажиропоток аэропорта Сочи в праздники превысил прогнозы экспертов на 7%
Международный сочинский аэродром превысил прогнозные показатели по пассажиропотоку на 7% в период новогодних каникул, это на 2,5% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:02
2022-01-10T17:02
туризм
краснодарский край
сочи
новости - туризм
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СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Международный сочинский аэродром превысил прогнозные показатели по пассажиропотоку на 7% в период новогодних каникул, это на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее отмечалось, что в 2021 году сочинский аэропорт принял чуть более 10,5 миллиона пассажиров, что на 77% больше, чем в 2020 году."Итоговый показатель на 7% превысил прогноз, который, по мнению экспертов, не должен был превысить 386 тысяч пассажиров", - отмечается в релизе.По информации ведомства, в целом, с 25 декабря по 9 января аэропорт курорта обслужил 412 947 пассажиров, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда пассажиропоток составил 402 646 человек. При этом, как подчёркивает пресс-служба кубанских аэропортов, в новогодние каникулы на курорте было больше пассажиров на прилёт, чем на вылет."Отметим, что в праздничные дни значительно больше туристов прилетело в Сочи (215 828 человек), нежели покинуло (197 119 человек)", - рассказали в ведомстве.
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краснодарский край, сочи, новости - туризм
17:02 10.01.2022
 
Пассажиропоток аэропорта Сочи в праздники превысил прогнозы экспертов на 7%

Пассажиропоток аэропорта Сочи в новогодние праздники превысил прогнозы экспертов на 7%

© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудница аэропорта в Международном аэропорту Сочи
Сотрудница аэропорта в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сотрудница аэропорта в Международном аэропорту Сочи
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СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Международный сочинский аэродром превысил прогнозные показатели по пассажиропотоку на 7% в период новогодних каникул, это на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ранее отмечалось, что в 2021 году сочинский аэропорт принял чуть более 10,5 миллиона пассажиров, что на 77% больше, чем в 2020 году.
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
13:27Туризм
Горные курорты Сочи в этом году справились с очередями лучше, чем в прошлом
"Итоговый показатель на 7% превысил прогноз, который, по мнению экспертов, не должен был превысить 386 тысяч пассажиров", - отмечается в релизе.
По информации ведомства, в целом, с 25 декабря по 9 января аэропорт курорта обслужил 412 947 пассажиров, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда пассажиропоток составил 402 646 человек. При этом, как подчёркивает пресс-служба кубанских аэропортов, в новогодние каникулы на курорте было больше пассажиров на прилёт, чем на вылет.
"Отметим, что в праздничные дни значительно больше туристов прилетело в Сочи (215 828 человек), нежели покинуло (197 119 человек)", - рассказали в ведомстве.
 
ТуризмКраснодарский крайСочиНовости - Туризм
 
 
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