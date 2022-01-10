https://ria.ru/20220110/sochi-1767198388.html

Пассажиропоток аэропорта Сочи в праздники превысил прогнозы экспертов на 7%

Пассажиропоток аэропорта Сочи в праздники превысил прогнозы экспертов на 7% - РИА Новости, 10.01.2022

Пассажиропоток аэропорта Сочи в праздники превысил прогнозы экспертов на 7%

Международный сочинский аэродром превысил прогнозные показатели по пассажиропотоку на 7% в период новогодних каникул, это на 2,5% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:02

2022-01-10T17:02

2022-01-10T17:02

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сочи

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СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Международный сочинский аэродром превысил прогнозные показатели по пассажиропотоку на 7% в период новогодних каникул, это на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее отмечалось, что в 2021 году сочинский аэропорт принял чуть более 10,5 миллиона пассажиров, что на 77% больше, чем в 2020 году."Итоговый показатель на 7% превысил прогноз, который, по мнению экспертов, не должен был превысить 386 тысяч пассажиров", - отмечается в релизе.По информации ведомства, в целом, с 25 декабря по 9 января аэропорт курорта обслужил 412 947 пассажиров, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда пассажиропоток составил 402 646 человек. При этом, как подчёркивает пресс-служба кубанских аэропортов, в новогодние каникулы на курорте было больше пассажиров на прилёт, чем на вылет."Отметим, что в праздничные дни значительно больше туристов прилетело в Сочи (215 828 человек), нежели покинуло (197 119 человек)", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220110/sochi-1767142130.html

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краснодарский край, сочи, новости - туризм