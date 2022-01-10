https://ria.ru/20220110/soboleznovaniya-1767098482.html

Лукашенко выразил соболезнования родным погибших в беспорядках в Казахстане

Лукашенко выразил соболезнования родным погибших в беспорядках в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Лукашенко выразил соболезнования родным погибших в беспорядках в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе беспорядков в Казахстане. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T07:32

2022-01-10T07:32

2022-01-10T07:32

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

александр лукашенко

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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе беспорядков в Казахстане."Прошу передать, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - приводятся слова послания Лукашенко президенту Казахстана в Telegram-канале "Пул первого".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/khaos-1767098058.html

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в мире, казахстан, александр лукашенко