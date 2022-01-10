https://ria.ru/20220110/sneg-1767100182.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 10.01.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода и снег ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха - до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T07:56

2022-01-10T07:56

2022-01-10T07:56

общество

москва

александр синенков

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Облачная погода и снег ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха - до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20220110/vilfand-1767099279.html

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общество, москва, александр синенков