https://ria.ru/20220110/sneg-1767100182.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 10.01.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода и снег ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха - до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T07:56
2022-01-10T07:56
2022-01-10T07:56
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Облачная погода и снег ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха - до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20220110/vilfand-1767099279.html
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общество, москва, александр синенков
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, снег и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в понедельник