https://ria.ru/20220110/simptomy-1767114602.html
Названы четыре симптома смертельной болезни
Врач назвал четыре опасных симптома, требующих обращения за помощью - РИА Новости, 10.01.2022
Названы четыре симптома смертельной болезни
Быстрый набор веса и повышенная утомляемость могут свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на главу... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T10:24
2022-01-10T10:24
2022-01-10T12:45
общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Быстрый набор веса и повышенная утомляемость могут свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на главу кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля профессора Николя Ламблена.По мнению специалиста, недуг можно распознать по четырем основным признакам.Прежде всего речь идет об одышке, которую пациенты зачастую не воспринимают серьезно.Он пояснил, что на ранней стадии одышка появляется при умеренной физической активности, например при подъеме на четвертый этаж, а затем даже в состоянии покоя.Одним из характерных симптомов сердечной недостаточности также считается набор веса, вызванный задержкой жидкости в организме, добавил врач."Кроме того, этот недуг вызывает усталость, но не ту, которую вы ощущаете в конце дня. Вы вдруг начинаете чувствовать усталость от малейшего усилия", — отметил Ламблен.Помимо этого, сбой в работе сердца лишает почки необходимого количества крови, поэтому они начинают компенсировать ее за счет реабсорбции воды и соли. Это приводит к отекам нижних конечностей, в частности лодыжек и голеней, заключил эксперт.Ранее врач-терапевт Ольга Александрова рассказала, что отеки могут возникать из-за снижения уровня белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений и сердечной недостаточности.
https://ria.ru/20211228/temperatura-1765913246.html
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общество
10:24 10.01.2022 (обновлено: 12:45 10.01.2022)
Врач назвал четыре опасных симптома, требующих обращения за помощью
Врач Ламблен назвал набор веса, отеки и усталость симптомами сердечной недостаточности
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Быстрый набор веса и повышенная утомляемость могут свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности. Об этом пишет газета Le Figaro
со ссылкой на главу кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля
профессора Николя Ламблена.
По мнению специалиста, недуг можно распознать по четырем основным признакам.
Прежде всего речь идет об одышке, которую пациенты зачастую не воспринимают серьезно.
"Люди иногда даже не рассказывают о ней лечащему врачу, а если и говорят, то получают ответ, что все в норме. <…> Но задыхаться вовсе не нормально!" — подчеркнул медик.
Он пояснил, что на ранней стадии одышка появляется при умеренной физической активности, например при подъеме на четвертый этаж, а затем даже в состоянии покоя.
Одним из характерных симптомов сердечной недостаточности также считается набор веса, вызванный задержкой жидкости в организме, добавил врач.
"Кроме того, этот недуг вызывает усталость, но не ту, которую вы ощущаете в конце дня. Вы вдруг начинаете чувствовать усталость от малейшего усилия", — отметил Ламблен.
Помимо этого, сбой в работе сердца лишает почки необходимого количества крови, поэтому они начинают компенсировать ее за счет реабсорбции воды и соли. Это приводит к отекам нижних конечностей, в частности лодыжек и голеней, заключил эксперт.
Ранее врач-терапевт Ольга Александрова рассказала, что отеки могут возникать из-за снижения уровня белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений и сердечной недостаточности.