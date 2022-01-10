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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/shymkent-1767095229.html
В Шымкенте задержали более 2,7 тысячи человек
В Шымкенте задержали более 2,7 тысячи человек - РИА Новости, 10.01.2022
В Шымкенте задержали более 2,7 тысячи человек
Более 2,7 тысячи человек, подозреваемых в участии в беспорядках в казахстанском Шымкенте, были задержаны, заявили местные власти. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T06:20
2022-01-10T06:20
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек, подозреваемых в участии в беспорядках в казахстанском Шымкенте, были задержаны, заявили местные власти."В Шымкенте задержаны 2716 лиц, подозреваемых в участии в беспорядках. К административной ответственности уже привлечены 177 граждан, из низ 175 арестованы на 15 суток и два оштрафованы. За нарушение комендантского часа к административной ответственности привлечены 33 правонарушителя, из них арестовано 25 лиц. По всем возбужденным уголовным делам 52 участника беспорядков в ИВС", - говорится в заявлении комендатуры Шымкента. Текст заявления публикует правительственный Telegram-канал.Также, как отмечается, на блокпостах в регионе казахстанские силовики проверили около 7 тысяч машин. При осмотре одного из автомобилей было изъято несколько единиц оружия и патроны.Ранее местная полиция сообщила, что телесные повреждения в ходе беспорядков в казахском городе Шымкент получили 45 полицейских.
https://ria.ru/20220110/neytralizatsiya-1767094615.html
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в мире, казахстан
06:20 10.01.2022
 
В Шымкенте задержали более 2,7 тысячи человек

В Шымкенте за участие в беспорядках задержали более 2,7 тысячи человек

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейские задерживают мужчину, Казахстан
Полицейские задерживают мужчину, Казахстан - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
Полицейские задерживают мужчину, Казахстан
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек, подозреваемых в участии в беспорядках в казахстанском Шымкенте, были задержаны, заявили местные власти.
Шымкенте задержаны 2716 лиц, подозреваемых в участии в беспорядках. К административной ответственности уже привлечены 177 граждан, из низ 175 арестованы на 15 суток и два оштрафованы. За нарушение комендантского часа к административной ответственности привлечены 33 правонарушителя, из них арестовано 25 лиц. По всем возбужденным уголовным делам 52 участника беспорядков в ИВС", - говорится в заявлении комендатуры Шымкента. Текст заявления публикует правительственный Telegram-канал.
Также, как отмечается, на блокпостах в регионе казахстанские силовики проверили около 7 тысяч машин. При осмотре одного из автомобилей было изъято несколько единиц оружия и патроны.
Ранее местная полиция сообщила, что телесные повреждения в ходе беспорядков в казахском городе Шымкент получили 45 полицейских.
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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