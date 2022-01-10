11:54 10.01.2022 (обновлено: 12:06 10.01.2022)
Щербаков вспомнил момент знакомства с женой Бронзовой
Щербаков вспомнил первую встречу с женой Бронзовой в студенческом общежитии
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Борис Щербаков вспомнил о знакомстве с женой Татьяной Бронзовой. Их первая встреча произошла в 1968 году в студенческом общежитии Школы-студии МХАТ.
"Я открываю дверь там сидят два молодых человека. И четыре койки — значит, кто-то еще один должен прийти. Вдруг открывается дверь, и на пороге оказывается очаровательная девушка с потрясающими раскосыми глазами. И говорит: "Ой, а я должна здесь жить". Я говорю: "Давайте жить вместе, что за проблемы", — рассказал актер.
В интервью Борису Корчевникову Щербаков признался, что Татьяна в тот момент была замужем. По словам актера, "лед растаял" между ними на втором курсе во время репетиции спектакля со сценой поцелуя.
"Мы поцеловались, и я был готов. Почему-то я сразу покраснел весь, побежал в туалет мыть лицо после поцелуя, настолько он произвел на меня впечатление. После этого начались вечерние наши беседы, песни начал петь под гитару ей. <…> После окончания Школы-студии мы с ней поженились", — признался Щербаков.
Влюбленным не помешало ни наличие у Татьяны мужа, ни девушки у Бориса. Артист признавался, что даже как-то после женитьбы пересекался с первым избранником жены и охарактеризовал его как "очень интеллигентного" человека.
В этом году актера несколько раз госпитализировали: летом — с подозрением на коронавирус, а затем Щербаков попал в больницу с пневмонией.
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