https://ria.ru/20220110/scherbakov-1767130145.html

Щербаков вспомнил момент знакомства с женой Бронзовой

Щербаков вспомнил момент знакомства с женой Бронзовой - РИА Новости, 10.01.2022

Щербаков вспомнил момент знакомства с женой Бронзовой

Борис Щербаков вспомнил о знакомстве с женой Татьяной Бронзовой. Их первая встреча произошла в 1968 году в студенческом общежитии Школы-студии МХАТ. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:54

2022-01-10T11:54

2022-01-10T12:06

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Борис Щербаков вспомнил о знакомстве с женой Татьяной Бронзовой. Их первая встреча произошла в 1968 году в студенческом общежитии Школы-студии МХАТ.В интервью Борису Корчевникову Щербаков признался, что Татьяна в тот момент была замужем. По словам актера, "лед растаял" между ними на втором курсе во время репетиции спектакля со сценой поцелуя.Влюбленным не помешало ни наличие у Татьяны мужа, ни девушки у Бориса. Артист признавался, что даже как-то после женитьбы пересекался с первым избранником жены и охарактеризовал его как "очень интеллигентного" человека.В этом году актера несколько раз госпитализировали: летом — с подозрением на коронавирус, а затем Щербаков попал в больницу с пневмонией.

https://ria.ru/20211210/korchevnikov-1763093812.html

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шоу-бизнес, борис щербаков, борис корчевников, знаменитости