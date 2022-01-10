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Шоубиз
https://ria.ru/20220110/scherbakov-1767130145.html
Щербаков вспомнил момент знакомства с женой Бронзовой
Щербаков вспомнил момент знакомства с женой Бронзовой - РИА Новости, 10.01.2022
Щербаков вспомнил момент знакомства с женой Бронзовой
Борис Щербаков вспомнил о знакомстве с женой Татьяной Бронзовой. Их первая встреча произошла в 1968 году в студенческом общежитии Школы-студии МХАТ. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:54
2022-01-10T12:06
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Борис Щербаков вспомнил о знакомстве с женой Татьяной Бронзовой. Их первая встреча произошла в 1968 году в студенческом общежитии Школы-студии МХАТ.В интервью Борису Корчевникову Щербаков признался, что Татьяна в тот момент была замужем. По словам актера, "лед растаял" между ними на втором курсе во время репетиции спектакля со сценой поцелуя.Влюбленным не помешало ни наличие у Татьяны мужа, ни девушки у Бориса. Артист признавался, что даже как-то после женитьбы пересекался с первым избранником жены и охарактеризовал его как "очень интеллигентного" человека.В этом году актера несколько раз госпитализировали: летом — с подозрением на коронавирус, а затем Щербаков попал в больницу с пневмонией.
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шоу-бизнес, борис щербаков, борис корчевников, знаменитости
11:54 10.01.2022 (обновлено: 12:06 10.01.2022)
 
Щербаков вспомнил момент знакомства с женой Бронзовой

Щербаков вспомнил первую встречу с женой Бронзовой в студенческом общежитии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Борис Щербаков
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Борис Щербаков вспомнил о знакомстве с женой Татьяной Бронзовой. Их первая встреча произошла в 1968 году в студенческом общежитии Школы-студии МХАТ.

"Я открываю дверь там сидят два молодых человека. И четыре койки — значит, кто-то еще один должен прийти. Вдруг открывается дверь, и на пороге оказывается очаровательная девушка с потрясающими раскосыми глазами. И говорит: "Ой, а я должна здесь жить". Я говорю: "Давайте жить вместе, что за проблемы", — рассказал актер.

В интервью Борису Корчевникову Щербаков признался, что Татьяна в тот момент была замужем. По словам актера, "лед растаял" между ними на втором курсе во время репетиции спектакля со сценой поцелуя.

"Мы поцеловались, и я был готов. Почему-то я сразу покраснел весь, побежал в туалет мыть лицо после поцелуя, настолько он произвел на меня впечатление. После этого начались вечерние наши беседы, песни начал петь под гитару ей. <…> После окончания Школы-студии мы с ней поженились", — признался Щербаков.

Влюбленным не помешало ни наличие у Татьяны мужа, ни девушки у Бориса. Артист признавался, что даже как-то после женитьбы пересекался с первым избранником жены и охарактеризовал его как "очень интеллигентного" человека.
В этом году актера несколько раз госпитализировали: летом — с подозрением на коронавирус, а затем Щербаков попал в больницу с пневмонией.
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