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Звезда "Доброго утра" попал в больницу
Актера Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией - РИА Новости, 28.10.2021
Звезда "Доброго утра" попал в больницу
Народный артист России Борис Щербаков попал в больницу с пневмонией. Об этом сам актер рассказал телеканалу "Звезда". РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:41
2021-10-28T14:41
2021-10-28T14:53
культура
борис щербаков
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков попал в больницу с пневмонией. Об этом сам актер рассказал телеканалу "Звезда".В августе Щербакова уже госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Тогда актер сам обратился к медикам, так как чувствовал симптомы COVID-19. Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, лауреат многочисленных премий. На его счету — около 200 ролей. Кроме того, артист пишет сценарии и выступил в качестве режиссера нескольких фильмов. В течение семи лет вел программу "Доброе утро" на Первом канале.Среди киноработ Щербакова последних лет — роли в фильмах и сериалах "Крым" (2017), "Наживка для ангела" (2017), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019), "Перелетные птицы" (2019) и "Спасти Ленинград" (2019).
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борис щербаков, здоровье - общество
14:41 28.10.2021 (обновлено: 14:53 28.10.2021)
Актера Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией
Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Народный артист России Борис Щербаков
попал в больницу с пневмонией. Об этом сам актер рассказал телеканалу "Звезда"
.
"Сегодня уже лучше. Врачи провели комплекс исследований, что-то закапали, стало лучше", — сообщил он.
В августе Щербакова уже госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Тогда актер сам обратился к медикам, так как чувствовал симптомы COVID-19.
Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, лауреат многочисленных премий. На его счету — около 200 ролей. Кроме того, артист пишет сценарии и выступил в качестве режиссера нескольких фильмов. В течение семи лет вел программу "Доброе утро" на Первом канале.
Среди киноработ Щербакова последних лет — роли в фильмах и сериалах "Крым" (2017), "Наживка для ангела" (2017), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019), "Перелетные птицы" (2019) и "Спасти Ленинград" (2019).