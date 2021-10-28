https://ria.ru/20211028/akter-1756683183.html

Звезда "Доброго утра" попал в больницу

Актера Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией - РИА Новости, 28.10.2021

Звезда "Доброго утра" попал в больницу

Народный артист России Борис Щербаков попал в больницу с пневмонией. Об этом сам актер рассказал телеканалу "Звезда". РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:41

2021-10-28T14:41

2021-10-28T14:53

культура

борис щербаков

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков попал в больницу с пневмонией. Об этом сам актер рассказал телеканалу "Звезда".В августе Щербакова уже госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Тогда актер сам обратился к медикам, так как чувствовал симптомы COVID-19. Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, лауреат многочисленных премий. На его счету — около 200 ролей. Кроме того, артист пишет сценарии и выступил в качестве режиссера нескольких фильмов. В течение семи лет вел программу "Доброе утро" на Первом канале.Среди киноработ Щербакова последних лет — роли в фильмах и сериалах "Крым" (2017), "Наживка для ангела" (2017), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019), "Перелетные птицы" (2019) и "Спасти Ленинград" (2019).

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис щербаков, здоровье - общество