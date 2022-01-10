Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
Военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли из Казахстана 1697 граждан России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области
Самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Из Казахстана в Россию 9 и 10 января вывезено 1697 человек, сообщает МИД РФ.
"Десятого января военно-транспортными самолетами Минобороны из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыли 250 человек - граждане России, Венгрии (шесть человек) и Австрии (пять человек), казахские студенты российских вузов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Telegram.
"Всего 9 и 10 января вывезено 1697 человек", - добавили в ведомстве.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.